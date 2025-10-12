Incidentul a avut loc după ceremonia de botez. Nașul, nemulțumit că a suportat singur toate cheltuielile, l-a atacat pe tatăl copilului în plină stradă.

Victima a suferit leziuni grave, inclusiv buza spartă și doi dinți fisurați.

Detaliile agresiunii sunt șocante. Potrivit sursei citate, nașul l-a prins pe fin de organul genital, apoi l-a bătut cu pumnii în cap și în față, și l-a trântit într-un șanț, unde l-a lovit în gură.

În urma acestor lovituri, victima a fost nevoită să se hrănească doar cu lichide pentru o perioadă îndelungată.

Judecătoria Aleșd din județul Bihor a dat câștig de cauză reclamantului

În lipsa pârâtului, pentru că nașul nu s-a prezentat la proces, instanța a decis în favoarea victimei. Judecătorii au stabilit că violența nu este o metodă acceptabilă de recuperare a cheltuielilor.

Nașul a fost obligat să plătească suma de 12.000 de lei, considerată de instanță drept „o compensație rezonabilă și echitabilă” pentru prejudiciul suferit de victimă.