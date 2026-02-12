Italienii au dezvăluit interiorul lui Luce, primul Ferrari complet electric, iar rezultatul este spectaculos. Designul este semnat de celebra casă LoveFrom, condusă de Jony Ive, omul care a desenat cele mai noi iPhone-uri vreme de decenii. Interiorul este o combinație de lux și tehnologie tactilă: bordul are 40 de componente din Gorilla Glass, exact ca ecranul telefonului tău, și butoane din aluminiu anodizat. Mai găsim și două ecrane OLED suprapuse care imită un turometru clasic și o cheie cu tehnologie E-Ink care pare că „aprinde” mașina.

Samsung a confirmat data evenimentului Galaxy Unpacked, unde vedeta va fi noua serie S26. Toată atenția e pe modelul Ultra, care vine cu un procesor de ultimă generație, un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Se zvonește că acesta va depăși performanțele iPhone-ului, oferind o putere uriașă pentru noile funcții de AI. Precomenzile încep, probabil, pe 26 februarie, așa că poți începe să te pregătești de upgrade!

Deși Musk a negat oficial dezvoltarea unui smartphone în trecut, noi dovezi arată contrariul. SpaceX a înregistrat recent marca „Starlink Mobile” și lucrează la un device revoluționar, optimizat pentru rețele neuronale de mare viteză. Nu va fi un telefon obișnuit, ci unul care se conectează direct la constelația de sateliți Starlink pentru a oferi semnal în cele mai izolate colțuri ale planetei.

Google trage un semnal de alarmă uriaș: peste 42% dintre utilizatorii de Android sunt expuși la atacuri de tip malware și spyware. Motivul? Aproximativ un miliard de device-uri rulează versiuni de la Android 12 în jos, pentru care compania a încetat să mai ofere patch-uri de securitate. Spre deosebire de Apple, unde sistemul este uniform, fragmentarea Android face ca milioane de telefoane să rămână vulnerabile. Sfatul oficial de la Google este radical: dacă telefonul tău nu mai primește actualizări, e timpul să-ți cumperi unul nou pentru a rămâne în siguranță.

Deși seria iPhone 17 a apărut deja, Apple va aduce acum pe piață modelul „accesibil” care promite să fie un best-buy. Marea veste? Prețul rămâne înghețat la 599 de dolari, la fel ca la modelul anterior. Dar nu te lăsa păcălit de preț: sub capotă, iPhone 17e va avea același procesor A19 ca modelele scumpe, oferind o viteză mai mare și suport total pentru AI. Chiar dacă păstrează designul clasic cu „breton” și o singură cameră principală, senzorul de 48 de megapixeli promite fotografii mult mai clare. Lansarea este iminentă, cel mai probabil pe 19 februarie.