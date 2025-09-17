Avertismentul cercetătorilor

Un nou studiu al NASA sugerează că activitatea solară va rămâne ridicată sau va crește și mai mult în următoarele decenii, potrivit Live Science.

Oamenii de știință avertizează că soarele ar putea să se „trezească” dintr-o scurtă perioadă de relativă inactivitate, contrazicând ipotezele anterioare despre steaua noastră. Dacă acest lucru se adeverește, ar putea însemna că ne așteaptă decenii de vreme spațială potențial periculoasă.

Soarele urmează un ciclu de activitate solară de aproximativ 11 ani, care începe cu o perioadă prelungită de liniște, cunoscută sub numele de minim solar, și se dezvoltă până la un vârf exploziv, cunoscut sub numele de maxim solar, când steaua noastră mamă ne aruncă frecvent furtuni solare puternice.

Acest model este cunoscut sub numele de „ciclul petelor solare”, deoarece numărul petelor întunecate de pe suprafața soarelui crește și scade odată cu activitatea solară, potrivit sursei citate. Ciclul petelor solare este, la rândul său, guvernat de un ciclu mai lung, de 22 de ani, cunoscut sub numele de ciclul Hale, în timpul căruia câmpul magnetic al soarelui se inversează complet și apoi revine la starea inițială.

La începutul anilor 2000, tendința descendentă a activității solare i-a determinat pe unii oameni de știință să creadă că este posibil să intrăm într-un nou „minim solar profund”. Această teorie a câștigat teren după ultimul maxim solar, între 2013 și 2014, care a fost mult mai slab decât ciclurile anterioare. Cu toate acestea, actualul ciclu al petelor solare, care tocmai a atins apogeul, a răsturnat masiv această teorie.

S-a constatat o tendință ascendentă a activității solare începând cu anul 2008

Cercetătorii au analizat într-un nou studiu, publicat pe 8 septembrie în The Astrophysical Journal Letters, mai mulți indicatori ai activității solare, inclusiv vântul solar, intensitatea câmpului magnetic și numărul petelor solare, și au descoperit că aceștia au înregistrat o tendință ascendentă începând cu anul 2008 și ar putea crește și mai mult în ciclurile viitoare, sugerând că teoria minimului solar profund este definitiv abandonată.

„Toate semnele indicau că soarele va intra într-o fază prelungită de activitate redusă”, a declarat autorul principal al studiului, Jamie Jasinski, fizician specializat în plasmă la Laboratorul de Propulsie Jet al NASA din California de Sud, pentru NASA.

„Așadar, a fost o surpriză să vedem că tendința s-a inversat. Soarele se trezește încet”, a adăugat el.

Număr record de erupții solare puternice

Cercetătorii susțin, în prezent, că ne apropiem de sfârșitul celui mai recent maxim solar, care a început oficial la începutul anului 2024, și care nu s-a desfășurat așa cum era de așteptat.

De atunci, soarele a atins cel mai mare număr de pete solare din ultimii 20 de ani și a emis un număr record de erupții solare puternice de clasa X – cel mai puternic tip de explozie pe care soarele este capabil să o producă.

În timpul actualului maxim, Pământul a fost, de asemenea, lovit de mai multe furtuni geomagnetice majore sau perturbări ale câmpului magnetic al planetei. Cel mai notabil a fost un eveniment „extrem” din mai 2024, care a declanșat unele dintre cele mai vibrante aurore boreale din ultimele secole și a provocat pagube de peste 500 de milioane de dolari.

Noul studiu avertizează că ceea ce am văzut în ultimii ani va deveni probabil o situație de fapt în următoarele decenii. Acest lucru ar putea fi deosebit de problematic, deoarece umanitatea a devenit mult mai dependentă de tehnologii care sunt susceptibile la interferențe din partea vremii spațiale, cum ar fi rețelele electrice, mașinile controlate prin GPS și sateliții care orbitează Pământul, care pot fi doborâți din cer de furtunile solare.

În prezent, nu este clar de ce soarele a înregistrat o scădere a activității solare în ultimele decenii sau ce ar putea determina renașterea sa actuală.

„Tendințele pe termen lung sunt mult mai puțin previzibile și sunt ceva ce nu înțelegem încă pe deplin”, a spus Jasinski.

