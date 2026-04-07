Membrii echipajului misiunii Artemis II au surprins imaginea în timpul survolului lunar record al misiunii, în timp ce astronautul american Bill Anders a realizat legendarul „Earthrise” în cadrul primei misiuni spațiale care a dus oameni în jurul Lunii, în decembrie 1968.
Misiunea Artemis 2 durează aproximativ 10 zile și are rolul de a testa sistemele de suport vital ale capsulei Orion. Dacă totul decurge conform planului, această misiune va deschide calea pentru Artemis 3, programată pentru anii următori, care va include aselenizarea propriu-zisă la Polul Sud al Lunii – o regiune de un interes strategic uriaș datorită rezervelor de gheață care ar putea fi transformate în apă și combustibil.
Cine sunt cei patru pionieri moderni?
Echipajul Artemis 2 nu este ales la întâmplare, ci reflectă o nouă eră a colaborării internaționale și a diversității în explorarea spațială:
- Reid Wiseman (Comandant): Veteran NASA, cu experiență la bordul Stației Spațiale Internaționale.
- Victor Glover (Pilot): Va deveni primul afro-american care participă la o misiune lunară.
- Christina Koch (Specialist de misiune): Deținătoarea recordului pentru cel mai lung zbor spațial continuu realizat de o femeie; ea va fi prima femeie care ajunge în proximitatea Lunii.
- Jeremy Hansen (Specialist de misiune): Reprezentantul Agenției Spațiale Canadiene, primul non-american care pleacă spre Lună.
PetruDoru 07.04.2026, 18:01
Cativa prosti se plimba pana la luna! Miliarde mor de foame pe pamant! Cu banii cheltuti spre luna puteam rezolva foametea si setea planetara si mai faceam si multe scoli si spitale! Parerea mea este ca pamantul va fi MOSTENIT DE CEI MAI DEZMOSTENITI! iar banii pentru expeditii spre luna...........😀
