Membrii echipajului misiunii Artemis II au surprins imaginea în timpul survolului lunar record al misiunii, în timp ce astronautul american Bill Anders a realizat legendarul „Earthrise” în cadrul primei misiuni spațiale care a dus oameni în jurul Lunii, în decembrie 1968.

Misiunea Artemis 2 durează aproximativ 10 zile și are rolul de a testa sistemele de suport vital ale capsulei Orion. Dacă totul decurge conform planului, această misiune va deschide calea pentru Artemis 3, programată pentru anii următori, care va include aselenizarea propriu-zisă la Polul Sud al Lunii – o regiune de un interes strategic uriaș datorită rezervelor de gheață care ar putea fi transformate în apă și combustibil.

Cine sunt cei patru pionieri moderni?

Echipajul Artemis 2 nu este ales la întâmplare, ci reflectă o nouă eră a colaborării internaționale și a diversității în explorarea spațială:

Reid Wiseman (Comandant): Veteran NASA, cu experiență la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Victor Glover (Pilot): Va deveni primul afro-american care participă la o misiune lunară.

Christina Koch (Specialist de misiune): Deținătoarea recordului pentru cel mai lung zbor spațial continuu realizat de o femeie; ea va fi prima femeie care ajunge în proximitatea Lunii.

Jeremy Hansen (Specialist de misiune): Reprezentantul Agenției Spațiale Canadiene, primul non-american care pleacă spre Lună.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE