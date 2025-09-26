Conform datelor oficiale, România se confruntă și cu o rată ridicată a nașterilor la grupa de vârstă 15-19 ani, unde indicatorul este de 3,4 ori mai mare decât media UE.

În 2024, din cele 148.916 nașteri înregistrate, 13.816 (9,28%) au fost la mame sub 19 ani, dintre care 594 de fete sub 15 ani și 13.222 de adolescente între 15 și 19 ani. Practic, aproape 1 din 10 copii născuți în România are o mamă minoră (INS – Evenimente demografice, 2024).

INSP subliniază că sarcinile la vârste fragede implică riscuri crescute atât pentru mamă, cât și pentru copil, precum greutate mică la naștere, naștere prematură, deces perinatal și deces matern.

În plus, există consecințe sociale serioase: abandon școlar, limitarea oportunităților educaționale și profesionale, dar și dificultăți economice și emoționale pe termen lung.

Pe plan internațional, Organizația Mondială a Sănătății arată că, de cele mai multe ori, complicațiile din timpul sarcinii și nașterii sunt principala cauză de deces în rândul fetelor de 10-19 ani.

În România, aproximativ 70% dintre cuplurile căsătorite sau aflate în uniune folosesc metode contraceptive. Cu toate acestea, 26,5% dintre femeile de vârstă fertilă au încă o nevoie neacoperită de contracepție modernă, potrivit INSP.

În acest context, specialiștii consideră că accesul la educație sexuală corectă și la metode contraceptive moderne este esențial pentru reducerea numărului de sarcini nedorite în rândul adolescentelor și pentru protejarea sănătății acestora.

