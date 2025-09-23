O tactică veche

Termenul „escaladare” sugerează că NATO percepe aceste încălcări nu ca pe incidente izolate sau accidentale, ci ca pe o tendință deliberată și potențial periculoasă din partea Rusiei.

Încălcările spațiului aerian de către avioane militare rusești sunt o tactică veche, folosită pentru a testa timpii de reacție ai apărării aeriene NATO, pentru a intimida sau pentru a colecta informații. Ele sunt o demonstrație de forță.

Prezența dronelor adaugă o nouă dimensiune și complexitate.

„Rusia poartă întreaga responsabilitate a acestor acţiuni, care sunt de natură să conducă la o escaladare, riscând să dea loc unei erori de apreciere şi punând vieţi în pericol. Toate astea trebuie să înceteze”, avertizează într-un comunicat NATO.

Mesajul vine în urma a trei incursiuni ale unor drone sau avioane ruse de luptă în spaţiul aerian al NATO în mai puţin de două săptămâni.

„Este prea devreme să ne pronunțăm”

Însă este „prea devreme” să se spună dacă Rusia este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi, unde aeroportul a fost închis luni timp de mai multe ore, a anunţat secretarul general al NATO Mark Rutte.

„Danezii sunt pe cale să evalueze cu exactitate ceea ce s-a întâmplat (…). Este prea devreme să ne pronunţăm”, a anunţat el într-o conferinţă de presă.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Totodată, Rutte a precizat că a discutat cu premierul danez Mette Frederiksen.

La rândul său, Frederiksen a denunţat marţi „cel mai grav atac împotriva unei infrastructuri critice” în Danemarca, după ce aeroportul din Copenhaga a fost survolat de drone – timp de patru ore – luni seara, iar autorul rămâne necunoscut.

Cele 32 de state membre ale NATO „vor folosi, respectând dreptul internaţional, toate instrumentele noastre militare şi nemilitare pe care le consideră necesare pentru a se apăra şi pentru a îndepărta orice ameninţare, indiferent de unde vine”, se arată în comunicatul publicat în urma unei reuniuni – la nivel de ambasadori – a Consilului Atlanticului de Nord (NAC) – cea mai înaltă instanţă politică a Alianţei.

Rusia neagă, dar Suedia o contrazice

Ministerul rus al Apărării susține că trei dintre avioanele sale au zburat vineri dinspre Karelia către Kaliningrad fără să încalce spațiul aerian al Estoniei, dar imagini făcute publice de Suedia contrazic această versiune.

Estonia a protestat față de încălcarea spațiului său aerian de către trei avioane de luptă MiG-31 şi a solicitat consultări în cadrul NATO. Acest incident, petrecut vineri dimineață, vine după altele două cu drone rusești care au intrat inițial în spațiul aerian al Poloniei, apoi în spațiul aerian al României. Ca de obicei, Moscova neagă.

„La 19 septembrie, trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control”, spune Ministerul rus al Apărării într-un comunicat preluat de presa de propagandă a Kremlinului, printre care agenția de presă TASS.

„În timpul zborului, aeronava rusă nu a deviat de la ruta aeriană convenită şi nu a încălcat spaţiul aerian al Estoniei. Ruta de zbor a aeronavei a survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanţă de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, adaugă Ministerul rus al Apărării.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE