Planul gândit de Nauru pentru populație

Potrivit sursei citate, Nauru se confruntă cu o amenințare existențială din cauza creșterii nivelului mării, furtunilor și eroziunii costiere, pe măsură ce planeta se încălzește.

Guvernul spune că vânzarea cetățeniei va ajuta la strângerea fondurilor necesare pentru un plan de mutare a 90% din populația de aproximativ 12.500 de locuitori pe terenuri mai înalte și construirea unei noi comunități.

Programul de pașapoarte de aur

Pașapoartele vor costa minimum 105.000 de dolari, dar vor fi interzise persoanelor cu anumite antecedente penale. Un pașaport Nauru oferă acces fără viză în 89 de țări, inclusiv Regatul Unit, Hong Kong, Singapore și Emiratele Arabe Unite.

„În timp ce lumea dezbate acțiunile climatice, trebuie să luăm măsuri proactive pentru a asigura viitorul națiunii noastre”, a declarat președintele țării, David Adeang.

Impactul asupra insulei

Nauru a fost exploatată pentru fosfat încă de la începutul anilor 1900, lăsând aproximativ 80% din insulă nelocuibilă. Majoritatea oamenilor trăiesc acum grupați de-a lungul coastelor, expuși la creșterea nivelului mării.

Guvernul se așteaptă să obțină aproximativ 5,6 milioane de dolari din program în primul an, ajungând, în cele din urmă, la aproximativ 42 de milioane de dolari pe an. Succesul programului va depinde de modul în care veniturile „sunt canalizate în țară și pentru ce sunt folosite”, spune Kirstin Surak, profesor de sociologie politică la London School of Economics.

Nauru nu este prima țară care caută să finanțeze acțiuni climatice prin vânzarea de pașapoarte. Dominica, o națiune din Caraibe, a anunțat recent că folosește o parte din veniturile sale pentru a-și finanța „angajamentul de a deveni prima țară rezistentă la climă din lume până în 2030”.

Amintim că ianuarie i-a surprins pe oamenii de știință care studiază clima, după ce s-a stabilit un nou record global de temperatură, într-o indicație timpurie că în 2025 s-ar putea înregistra o încălzire mai severă decât se credea inițial.

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

