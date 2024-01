Nava M/V Gibraltar Eagle este sub pavilionul Insulelor Marshall, deținută și operată de Eagle Bulk, cu sediul în SUA.

Aceasta transporta o încărcătură de produse din oțel, când a fost lovită „de un proiectil neidentificat” la aproximativ 100 de mile în larg, în Golful Aden, a transmis Eagle Bulk, într-un comunicat.

„Ca urmare a impactului, nava a suferit daune minore la o cală de marfă, dar este stabilă și se îndreaptă în afara zonei. Confirmăm că niciun navigator de la bordul navei nu a fost rănit”, a transmis Eagle Bulk.

A U.S. cargo ship has been hit by a ballistic missile fired by the Yemeni based Houthi rebels.



The ship M/V Gibraltar Eagle was hit by an anti-ship ballistic missile from above causing a fire to break out in the cargo hold.



The attack occurred off the coast of Aden.



