Ziua Marinei sărbătorită cu demonstrații navale și aeriene spectaculoase

În fiecare an, pe 15 august, România sărbătorește Ziua Marinei, eveniment dedicat eroilor și tradițiilor navale. Manifestările au loc atât pe litoralul Mării Negre, cât și pe Dunăre, cu parade navale, demonstrații și ceremonii militare. Această zi, care coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului – patroana spirituală a marinarilor, este un prilej pentru public să descopere îndeaproape structurile Forțelor Navale Române și rolul lor în apărarea țării.

În 2025, această zi a fost marcată în şase orașe, Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați şi Bucureşti, cu parade, exerciții navale, ceremonii militare şi religioase. Au participat peste 3.500 de militari, 28 de nave, dintre care 19 aparțin Forțelor Navale Române, și aproximativ 20 de aeronave.

Comandamentul Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

În prezent, Forțele Navale Române operează cu aproximativ 45 de nave maritime (chiar dacă nu toate sunt operaționale simultan) și circa 15 unități fluviale pe Dunăre. În total, acestea însumează aproximativ 60 de nave, fără să includem vedetele sau șalupe de frontieră ale Poliției de Frontieră

În fruntea flotei maritime se află Comandamentul Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”. Acesta coordonează mai multe structuri de luptă:

Flotila 56 Fregate „Contraamiral Horia Macellariu” – una dintre cele mai importante forțe navale ale României

Divizionul 50 Corvete

Divizionul 146 Nave Minare – Deminare

Divizionul 150 Rachete Navale

Divizionul 508 Rachete de Coastă

Grupul 256 Elicoptere, care asigură sprijin aerian pentru misiuni pe mare.

Baza Logistică Navală „PONTICA”

Sprijinul logistic este vital pentru orice operațiune militară. Baza Logistică Navală „PONTICA” coordonează:

Recomandări Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

Divizionul 129 Nave Speciale și de Sprijin Logistic

Centrul 338 Mentenanță Tehnică Navală

Grupurile de sprijin logistic din Palazu Mare, Mangalia, Tulcea și Brăila.

Aceste unități se ocupă cu întreținerea, reparațiile și aprovizionarea navelor.

Comandamentul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”

Pe Dunăre și în zona Deltei, apărarea este asigurată de Comandamentul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”. Acesta include:

Divizionul 67 Nave Purtătoare de Artilerie „Comandor Virgil Alexandru Dragalina”

Divizionul 88 Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe Sandu”

Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”, specializat în misiuni de luptă amfibie.

Învățământ și formare profesională

Pregătirea viitorilor marinari și ofițeri se face printr-o rețea de instituții de elită:

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”

Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”

Nava-școală „Mircea”, simbol al marinei române.

Structuri specializate distincte

Forțele Navale Române dispun și de unități cu atribuții unice:

Centrul de Scafandri – pentru operațiuni subacvatice

Centrul pentru Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Centrul de Instruire, Simulare, Evaluare și Jocuri de Război

Direcția Hidrografică Maritimă Română „Comandor Alexandru Cătuneanu”

Centrul de Medicină Navală

Centrul 110 Comunicații și Informatică „Viceamiral ing. Grigore Marteș”

Grupul de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius”

Muzeul Național al Marinei Române.

Recomandări Cazul revoltător al tinerei însărcinate, moartă la o maternitate din Timișoara. Mama fetei acuză: „Mi-au zis că n-are nimic. Mi-au dat-o acasă”

Aceste nave fac parte dintr-o structură organizatorică complexă care acoperă tot spectrul operațiunilor – de la apărare costieră și misiuni pe mare, la operațiuni fluviale, mentenanță, logistică și instruire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE