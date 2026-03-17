Necropolă romană cu 34 de morminte sub un spital din Constanța. Cercetător: „Am găsit schelete la nivelul pardoselii”

Asupra mai multor schelete au fost găsite obiecte funerare, printre care recipiente din sticlă, monede, o inscripție în limba greacă și un fragment dintr-un scut ceremonial, un artefact considerat relativ rar în astfel de contexte arheologice.

Apropierea de drumul antic spre Tomis

Dr. Constantin Băjenaru este responsabilul științific al cercetării arheologice preventive din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Potrivit acestuia, necropola era amplasată în apropierea unui drum antic care ducea spre Tomis, vechea denumire a orașului Constanța.

„Cele mai vechi (schelete – n.red.) sunt din secolul al III-lea, acestea conțin partea de bijuterii, sticlă, celelalte care sunt în catacombe destul de mari și reprezintă morminte colective datate din secolele V-VI, din perioada romană târzie. Atunci era un fenomen destul de răspândit unde aveam înmormântări în catacombe săpate sub pământ cu mai multe camere în care erau depuși defuncți, fie în același timp, fie în perioade diferite”, explică cercetătorul.

Morminte descoperite sub clădirea Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. Foto: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

O parte dintre schelete au fost regăsite de echipa de arheologi chiar la nivelul pardoselii spitalului.

„Am avut două situații. Pe amplasamentul spitalului vechi, construit în perioada interbelică, evident că au fost distruse o parte din morminte, cele care erau mai la suprafață. O altă situație a fost că am reușit să găsim morminte la același nivel care au putut fi salvate. Am găsit schelete sub nivelul pardoselii spitalului vechi care a fost pe jumătate demolat”, a declarat dr. Constantin Băjenaru pentru Libertatea.

„Reflectă o perioadă foarte interesantă de comerț”

Cercetătorul a relatat că, în cazul uneia dintre catacombele descoperite, a fost identificată o scară de acces formată din 12 trepte.

„În aceste catacombe târzii, noi am găsit elemente de port, de exemplu centuri pentru prindere, cu catarame de curele, câteva monede și, cel mai important, în faza finală de utilizare a acestor morminte în una din gropi se putea intra printr-o scară cu 12 trepte, care erau întărite prin cărămizi”, explică cercetătorul.

Scara care ducea în catacomba unde se aflau o parte dintre morminte. Foto: MINAC

Dr. Constantin Băjenaru mai explică și că în catacombe au fost găsite părți din amfore (vase de lut utilizate în Antichitate – n.red.).

„Se aruncau foarte multe fragmente care aparțineau unor amfore, importate din nordul Africii, din zona Tunisiei de astăzi, din Antichitate, unde existau centre foarte mari de producție de amfore pentru ulei în principal, dar și pentru vin. Acestea se exportau în toată lumea romană. Reflectă o perioadă foarte interesantă de comerț dintre nordul Africii și zona noastră, vestul Mării Negre”, a mai declarat dr. Constantin Băjenaru.

Specialistul a mai explicat că au fost găsite în ultimii 70 de ani, doar la Constanța, un număr între 1.400 și 1.500 de morminte de pe vremea orașului antic.

Cercetările arheologice vor continua și pentru identificarea altor morminte, după demolarea completă a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța.

Tragedia de la Boli Infecțioase Constanța

În urmă cu cinci ani, a izbucnit un incendiu la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Șapte oameni și-au pierdut atunci viața din cauza unor nereguli privind funcționarea instalațiilor electrice.

Cu un an înainte de incendiu, IGSU a efectuat un control în urma căruia a descoperit trei probleme majore la spitalul din Constanța.

Potrivit documentului, instalațiile de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor nu funcționau. De asemenea, instalațiile electrice erau exploatate cu defecțiuni și improvizații, existând situații în care apăreau supracurenți sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășeau puterea nominală a circuitelor.

În plus, instalațiile electrice nu erau verificate periodic de personal autorizat.

În 2017, un scandal uriaș a izbucnit, după ce au fost descoperiți viermi în mâncare la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța.

Neregulile au ieșit la iveală după ce o femeie, care s-a internat împreună cu copilul, a reclamat că pacienții internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța primesc la masă pește urât mirositor și mămăligă cu viermi.

În urma controalelor, comisarii de la Protecția Consumatorilor au stabilit că firma SC Arimex Comexim 2000 SRL, cea care livrează mâncare pentru bolnavii din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Spitalul CFR, a furnizat alimente cu termenul de valabilitate expirat.

Reprezentanţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa (CJPC) au interzis de la utilizare aproape o tonă de alimente neconforme şi au amendat cu suma de 15.000 de lei firma care asigură cateringul la unităţile sanitare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE