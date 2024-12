UDMR, nemulțumită de negocieri, vrea un minister în plus

UDMR a fost nemulțumită de ce a obținut la negocieri și chiar a luat în calcul varianta să se retragă și să fie învestit un guvern din care să nu facă parte, dar pe care să-l susțină în Parlament.

PSD ar urma să conducă nouă ministere, PNL cinci, iar UDMR doar două. Împărțirea nu este, încă, agreată de toate partidele din coaliție. UDMR ar fi solicitat încă un minister, la PNL ar fi vrut mai multe portofolii.

Potrivit partidelor, prioritatea momentului este ca România să fie o ţară guvernată, stabilă şi predictibilă, iar acest lucru cere maturitate şi rigurozitate în realizarea tuturor etapelor, până la instalarea noului Parlament şi a unui nou Guvern.

„În plus, liderii Coaliţiei pro-europene au reiterat necesitatea unui candidat comun la preşedinţie, care să fie ales prin consens la nivelul tuturor partidelor”, se arată într-un comunicat al aprtidelor prezente la discuții.

Ce mesaj au avut liderii coaliției pentru USR

USR a mers, miercuri, la negocierile cu liderii politici cu o listă de opt puncte pentru intrarea USR la guvernare, gest pe care celelalte partide l-au catalogat „doar un pretext de a se disocia de proiectul comun de guvernare și de a nu-și asuma răspunderea într-un moment dificil pentru țară”.

„Liderii coaliţiei proeuropene au continuat astăzi discuţiile pe marginea proiectului comun de guvernare care să ofere stabilitate şi predictibilitate României, luând act de refuzul USR de a manifesta o atitudine constructivă şi responsabilă în raport cu momentul prin care trece România. În realitate, documentul transmis astăzi de USR sub forma unui to do list fără a fi şi argumentat în cadrul coaliţiei reprezintă, din păcate, doar un pretext de a se disocia de un proiect comun de guvernare şi de a nu-şi asuma răspunderea într-un moment dificil pentru ţară”, precizează comunicatul.

Care este prioritatea momentului

Cu toate acestea, coaliţia proeuropeană anunță că „va trata cu seriozitate toate punctele transmise. În acest sens, una dintre priorităţi este asigurarea rapidă a unei guvernări stabile susţinute de o majoritate puternică şi alcătuirea unui calendar pentru alegerile prezidenţiale imediat după instalarea în funcţie a noului Guvern. De asemenea, toate formaţiunile proeuropene au avansat în grupurile de lucru de la Parlament în vederea finalizării programului de guvernare în cursul zilei de vineri”, mai arată coaliţia.

