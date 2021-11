UPDATE ora 19.15: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat după negocierile de la Parlament că cele trei ministere ale formațiunii sale, Dezvoltare, Mediu și Sport, vor rămâne în continuare la UDMR.

Acesta a subliniat că lista finală a ministerelor va fi făcută publică după ce PNL și PSD stabilesc care partid va da primul premier. „Noi am luat decizia să nu intrăm în această rotativă, așa că vor rămâne doar PNL și PSD să dea premierul”, a spus Hunor.

UPDATE ora 19.05: Președintele PSD Marcel Ciolacu a explicat la ieșirea de la negocieri că „am finalizat programul de guvernare, am finalizat acordul politic, am finalizat cele două variante în care PSD are prim-ministru și PNL are prim-ministru împreună cu UDMR și cu minoritățile”.

Liderul social-democrat a precizat că încă nu s-a decis cine va da primul premier. „Nu am luat o hotărâre. Dacă PSD are premierul, se egalizează numărul de ministere. Dacă este PNL-ul, atunci PSD-ul are mai multe ministere”, a menționat Ciolacu.

„Luni, când mergem la Cotroceni la consultări, vom merge cu o singură variantă de prim-ministru”, a adăugat Ciolacu.

UPDATE ora 18.55: Liberalul Nicolae Ciucă a declarat că partidele au agreat împărțirea ministerelor și că duminică, 21 noiembrie, va fi ultima rundă de negocieri.

„Dacă rămâne Dezvoltarea la UDMR? Rămâne în coaliție, exact cum v-am comunicat. Nu mai este niciun minister în dispută în acest moment. Nu pot să vă spun mai multe, doar în momentul când se va lua decizia privind decizia care va conduce guvernul”, a afirmat Nicolae Ciucă, premierul desemnat de liberali, după negocierile dintre PSD – PNL – UDMR și minorități, care au durat aproape 5 ore.

Ciucă a mai spus că cele trei partide au decis ca Secția Specială (SIIJ) să fie desființată până pe 31 martie 2022, după care se va înființa o nouă structură.

În cadrul discuțiilor, au fost contre aprinse între Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu din partea PNL și Marcel Ciolacu din partea PSD pe tema desființării SIIJ, au afirmat surse politice pentru Libertatea.

UPDATE ora 14.20: Președintele PNL Florin Cîțu nu a venit la discuțiile dintre partide, care au loc la Parlament. În schimb, este prezent Nicolae Ciucă, cel desemnat de liberali să poarte negocierile.

Din partea PSD sunt prezenți Marcel Ciolacu, Vasile Dîncu, Paul Stănescu, Gabriela Firea, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis.

Din partea PNL au venit Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Alina Gorghiu, Dan Vîlceanu.

După aproape două săptămâni de negocieri între PNL – PSD – UDMR și minorități, reprezentanții partidelor se vor reuni sâmbătă, 20 noiembrie, la Parlament, pentru a finaliza programul de guvernare și pentru a parafa acordul politic. În timpul întâlnirii ar urma să fie agreată și varianta finală a acordului politic între PNL, PSD, UDMR şi minorităţi, care va cuprinde data fixă de rotaţie a premierilor, câte ministere va avea fiecare partid şi cum vor fi soluţionate dezacordurile din coaliţie.

„Vineri am agreat pachetul social şi putem spune că sâmbătă reluăm discuţiile pe structura guvernului şi cred că vom avea definitivat programul de guvernare şi tot mâine vom agrea acordul politic”, a explicat prim-vicepreședintele PNL Lucian Bode, vineri seară, la Antena 3.

Nu este nevoie să avem un protocol de 100 de pagini. Trei-patru pagini, dar e suficient să spunem cum va funcţiona coaliţia, cum se vor lua deciziile în Guvern şi, foarte important, cum soluţionăm eventualele dezacorduri. Lucian Bode, prim-vicepreședinte PNL:

După blocajul apărut vineri la negocierile cu PSD și UDMR, liberalii au avut vineri seară o ședință, prin videoconferință, în care au stabilit că la negocierile de sâmbătă vor cere și Ministerul Dezvoltării, dorit insistent de UDMR, sau, dacă nu, Ministerul Transporturilor.

Liberalii mai vor și ambele ministere avizatoare, Finanțele și Justiția, dar s-au lovit de refuzul PSD, care nu renunţă la Ministerul Finanţelor, dacă PNL dă premierul.

Florin Cîțu: Nicolae Ciucă, variantă de premier acceptată de PSD și UDMR

Președintele Partidului Național Liberal a spus vineri că sunt șanse mari ca luni, 22 noiembrie, PNL, PSD și UDMR să îi prezinte președintelui Klaus Iohannis varianta comună de premier în persoana lui Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă a fost chemat de Klaus Iohannis și i s-a transmis să facă un pas înapoi și să îl propună pe Nicolae Ciucă premier din partea PNL în locul său, Florin Cîțu a răspuns că nu.

„Ne-am consultat și m-am gândit care ar fi un premier care să fie acceptat de președintele României și știm că Nicolae Ciucă este acela”, a spus Florin Cîțu. „Se pare că este o variantă acceptată și de cei din coaliție, de UDMR, de PSD și de minorități”, a adăugat președintele PNL.

Kelemen Hunor: UDMR nu va fi un element de decor

Tensiunile care au dus vineri la întreruperea negocierilor au fost generate de împărțirea ministerelor.

Liderul UDMR a transmis că formaţiunea sa nu va renunţa la niciunul dintre ministerele pe care le are în prezent, adică Dezvoltare, Mediu și Sport, și a lăsat de înțeles că UDMR s-ar putea retrage de la negocieri, dacă miniștrii lor nu sunt păstrați în viitorul guvern.

„Dacă este nevoie de noi în această coaliție, colegii noștri din PNL vor trebui să accepte că UDMR își păstrează actualii miniștri. Nu vom face parte din marea coaliție ca element decorativ, vrem să fim acolo în funcție de ponderea noastră politică”, a spus Hunor, după negocierile de vineri cu PNL și PSD.

„Orice este posibil, în această situaţie. Un singur lucru nu este posibil şi nu va fi posibil – UDMR să fie element de decor într-un guvern. Acest lucru nu este posibil, să stăm noi, cu pantalonii daţi jos până la genunchi, şi aşteptând poştaşul zâmbind în fiecare lună”, a mai spus el.

Marcel Ciolacu: Dacă UDMR iese din această coaliţie, şi PSD va ieşi

Preşedintele PSD a precizat că mandatul primit din partea partidului său este de a creiona o coaliţie de guvernare formată din PSD, PNL, UDMR şi minorităţi, nu una formată doar din PSD şi PNL.

„Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD-PNL. Dacă UDMR iese din această coaliţie, automat şi PSD va ieşi, pentru că nu am alt mandat”, a spus Marcel Ciolacu după negocierile de vineri.

Ciolacu a precizat că PSD îşi doreşte Ministerul Transporturilor şi că încă se duc negocieri pentru împărţirea ministerelor.

Negocierile de sâmbătă, 20 noiembrie, au loc în contextul în care criza politică din România durează din 1 septembrie, și nu s-a ajuns încă la un consens care să ducă la învestirea unui guvern. Luni, 22 noiembrie, cele trei partide vor merge la Cotroceni cu propunerea comună de premier. Potrivit lui Florin Cîțu, Nicolae Ciucă este varianta acceptată de cele trei partide.

Foto: Inquam Photos/ Ilona Andrei

Citeşte şi:

Avertismentul Comisiei Europene despre o eventuală modificare a PNRR-ului României

CTP: „Dacă PNL va avea soarta PNȚCD, nu este o pierdere”. Cîțu „a depășit orice așteptări de lichelism politic”

Cum a ajuns Austria în situația dramatică de a impune nu doar un lockdown național, dar și vaccinare obligatorie

PARTENERI - GSP.RO Misterul dispariției lui Shuai Peng, sportiva care a spus că a fost violată de un lider chinez. Imaginile publicate de un jurnalist al televiziunii de stat din China

Playtech.ro BOMBĂ! Răsturnare de situație în cazul studentei criminale de la Medicină. Ce se întâmplă acum cu Carmen Bejan

Observatornews.ro "Oricum te bat! Deschide uşa!" Filmul atacului cu cuțit de la măcelăria din Arad. Totul a pornit de la iubita cuțitarului

HOROSCOP Horoscop 20 noiembrie 2021. Vărsătorii traversează un moment în care este necesar să-și redescopere pasiunile

Știrileprotv.ro Caz uluitor în România. A fost înregistrat un furt uriaș de la locul de muncă. Cu ce au plecat acasă trei angajați

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE ELLE și Arcane te invită la CONCURS SPECIAL