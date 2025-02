Potrivit Kommersant, partea americană și cea rusă s-au regăsit la reședința consulului general al SUA pentru a discuta pe tema restabilirii activității ambasadelor, de la numărul de personal și procesarea vizelor până la operațiunile bancare necesare activității diplomaților.

Talks underway: Russian & U.S. delegations met in Istanbul today. Russian reps have begun arriving. Officially, the agenda is limited to diplomatic missions, with no discussion on Ukraine. pic.twitter.com/oeCjyC3pPn