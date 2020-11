„Am rezistat cu acest sistem până acum, dar vedem că avem tragedii. Totuși, faptul că la un moment dat merge și așa, sau am adaptat foarte puțin în fiecare an, sau am adaptat o lege a sănătății, tot ce a însemnat din ’90 încoace sau din ’96, fără să facem o lege curată, adevărată, fără să o reorganizare a Ministerului, a DSP-urilor, a spitalelor, a stațiilor de ambulanță în toată această perioadă, cred că acesta este lucrul care ne duce ca după 30 de ani să vedem niște tragedii”, a explicat ministrul Nelu Tătaru.

„Nu, nu fuge nimeni de o răspundere. Dar hai să vedem un ministru care este de 7 luni și hai să vedem 30 de ani. Toți ar trebui să ne simțim vinovați, din miniștrii care am fost, pentru tot ce se întâmplă în sănătatea românească”, a completat el.

Întrebat dacă s-a gândit să își dea demisia, Nelu Tătaru a replicat că „sunt 7 luni și jumătate în care am gestionat o pandemie, în contextul în care se află actualul sistem medical românesc”, apoi a fost întrerupt de o altă întrebare, după care a continuat: „m-am gândit la tot ce a însemnat tragedie, la famiile oamenilor, la actul medical de calitate. Făcând o analiză, decizia este să continui activitatea și reforma sistemului medical românesc”.

Citeşte şi:

Medicul Cătălin Denciu, care a încercat să salveze pacienții din incendiul de la Spitalul din Neamț, transferat în această dimineață în Belgia

Medicii belgieni se plâng că partea română nu a transmis din timp dosarul lui Cătălin Denciu. „Nu este foarte profesional”

VIDEO | Trei femei și șapte bărbați morți în incendiul de la Spitalul Județean Piatra Neamț. Victimele, pacienți cu COVID cu vârste între 67 și 88 de ani

PARTENERI - GSP.RO 112 milioane € prejudiciu în România, dar Italia nu-l extrădează, ci îi micșorează sentința! Motivarea e HALUCINANTĂ

PARTENERI - PLAYTECH ULTIMA ORĂ: Adevărul despre medicul erou de la Piatra Neamț. O fostă pacientă RUPE TĂCEREA!

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2020. Scorpionii au neplăceri provocate de confruntări cu cei din anturajul apropiat

Știrileprotv.ro Orice improvizație dintr-un spital poate provoca o tragedie. Cum ar trebui să fie dotate acestea, potrivit legii