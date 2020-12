Mary Trump, 55 de ani, critic vocal al rudei sale, respinge faptul că punerea sub acuzare și judecare a unui fost președinte ar diviza și mai mult națiunea la nivel politic.

„Este chiar insultător să ți să spună (…) că nu trebuie decât să mergem mai departe”, a spus Mary Trump, într-un interviu pentru The Associated Press.

Dacă este cineva care merită să fie urmărit penal și judecat, este Donald. Altfel lăsăm calea deschisă pentru cineva care, credeți sau nu, este mai rău decât el. Mary Trump:

În ceea ce privește refuzul lui Donald Trump de a-și recunoaște înfrângerea împotriva președintelui ales Joe Biden, 78 de ani, doctorul în psihologie a spus că acest comportament se potrivește perfect pentru „personalitatea, psihicul și aversiunea sa față de învinși pe tot parcursul vieții. Este profund convins că a câștigat alegerile”.

Stafful lui Trump: „A menționat că are o carte de vândut?”

Când stafful de campanie al lui Trump a fost întrebat ce părere are Casa Albă despre comentariile nepoatei, AP a primit un e-mail de la echipa de campanie electorală a lui Trump cu fraza: „A menționat că are o carte de vândut?”.

Mary Trump a lansat cartea „Too Much And Never Enough” (n.r. – “Prea mult și niciodată suficient”) pe 11 august, cu mai puțin de trei săptămâni înainte ca Donald Trump să accepte nominalizarea republicană pentru un al doilea mandat.

Caracterul lui Donald Trump și comportamentul său scandalos „amenință sănătatea mondială, securitatea economică mondială și pacea socială” și „au fost modelate de tatăl său, care era un sociopat bine integrat în societate”, se arată în cartea nepoatei președintelui american, plină de dezvăluiri explozive.

Mary, care are un doctorat în psihologie clinică, și-a bazat relatările pe poveștile mătușii sale, sora lui Trump, Maryanne Trump Barry, o fostă judecătoare federală

Acum, Mary a anunțat o continuare a „bestsellerului” despre unchiul ei. Noua ei carte, „The Reckoning” va apărea în iulie 2021.

Mary este fiica lui Fred Trump jr, fratele mai mare al președintelui, care a murit în 1981, după un atac de cord pe fondul excesului de alcool.







