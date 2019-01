Netflix, criticat de Human Rights Watch şi Washington Post după ce a eliminat un episod dintr-un show de satiră critic la adresa Arabiei Saudite

În Arabia Saudită episodul din „Patriot Act' în care actorul american Hasan Minhaj îl critică pe prinţul moştenitor nu mai este disponibil, scrie The Guardian, citat de News.ro.

Organizaţia Human Rights Watch, care luptă pentru drepturile omului susţine că în acest fel este subminat serviciul de streaming care „pretinde că susţine libertatea artistică'.

Acţiunea vine la trei luni după ce Jamal Khashoggi, disindent saudit şi jurnalist Washington Post, a fost ucis. Oficialii americani l-au învinuit pe prinţul moştenitor Mohammed bin Salman în acest caz.

În episodul din show-ul „Patriot Act' de pe Netflix, actorul Hasan Minhaj ţine un monolog în care îl critică pe Mohammed bin Salman şi vorbeşte despre moartea jurnalistului.

„Saudiţii s-au chinuit să explice dispariţia lui: au spus că a părăsit consulatul în siguranţă, apoi au folosit o dublură, ca să pară că era în viaţă. La un moment dat, au spus că a murit într-o bătaie în stilul Jackie Chan. Au dat atât de multe explicaţii. Una singură a fost omisă – să spună că Khashoggi a murit într-un accident de escaladă', spune actorul. El a continuat, criticându-l în mod direct pe prinţul Mohammed.

Organizaţia spune că artiştii a căror muncă este difuzată pe Netflix ar trebui să fie scandalizaţi de faptul că platforma de streaming a cenzurat show-ul, adăugând că Arabia Saudită nu are niciun interes ca cetăţenii regatului să aibă drepturi democratice.

„Faptul că Netflix pretinde că susţine libertatea artistică nu înseamnă nimic dacă se pleacă în faţa cererilor oficialilor care nu cred în nicio libertate pentru cetăţenii lor – artistică, politică', a transmis un purtător de cuvânt al organizaţiei din New York.

Netflix şi-a apărat decizia, susţinând că a fost un răspuns la o „cerere validă din punct de vedere legal' din partea comisiei de comunicare şi informaţie a regatului, la care a aderat pentru a fi în conformitate cu legea locală.

„Susţinem cu hotărâre libertatea artistică peste tot în lume şi am înlăturat doar episodul acesta din Arabia Saudită după ce am primit o cerere validă din punct de vedere legal şi pentru a fi în conformitate cu legea locală', au declarat reprezentanți ai Netflix pentru Financial Times.

Compania a mai spus că autoritatea care reglementează audiovizualul în Arabia Saudită a citat o lege care arată că „producerea, pregătirea, transmiterea sau deţinerea de materiale care influenţează ordinea publică, valorile religioase şi intimitatea, prin computere sau reţele de informare' este o infracţiune care se pedepseşte cu până la 5 ani de închisoare şi o amendă de până la 800.000 de dolari.

În același timp, și editorul jurnalistului ucis de la Washington Post, Karen Attiah, a spus că este scandalos că Netflix a cedat sub presiunea Arabiei Saudite.

„Hasan Minhaj de la «Patriot Act» a fost o voce puternică, sinceră şi amuzantă care provoacă Arabia Saudită şi pe Mohammed bin Salman în urma asasinării lui Khashoggi. El a vorbit despre Yemen. Este chiar scandalos că Netflix a retras unul dintre episoadele critice la adresa Arabiei Saudite', a scris Attiah pe Twitter.

Jurnalista a continuat: „Când Jamal Khashoggi a scris despre nevoia de libertate de exprimare în lumea arabă (şi peste tot), nu era vorba doar despre jurnalişti. Este vorba despre artişti, comici, desenatori, muzicieni, activişti şi oricine vrea să îşi exprima viziunea despre societate'.

Episodul din show-ul „Patriot Act' poate fi vizionat din alte părţi ale lumii, iar în Arabia Saudită, pe YouTube.

Reporteri Fără Frontiere a desemnat Arabia Saudită, în octombrie 2018, ocupanta locului 169 din 180 de ţări, privind libertatea presei.

Citește și: Un britanic a câştigat la loterie o sumă fabuloasă chiar în noaptea de Revelion. Care a fost potul