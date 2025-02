Netflix pariază pe transmisii sportive în următoarea mare bătălie pentru abonați

Articol de Christopher Grimes (Los Angeles)

Netflix a petrecut aproape 20 de ani perturbând afacerea televiziunii, dar cea mai recentă inovație în materie de programare – evenimente în direct, cum ar fi confruntarea de box dintre Mike Tyson și Jake Paul – a fost standard pentru rețelele tradiționale încă din anii 1950. Acum, grupul de streaming adaugă un alt format de școală veche la gama sa: emisiunea de chat. La o prezentare plină de vedete la Hollywood săptămâna trecută, grupul a anunțat că comediantul John Mulaney va lansa în martie o emisiune săptămânală de varietăți în direct numită Everybody’s Live with John Mulaney. „Dacă vom fi o zecime la fel de populari ca orice emisiune din Coreea de Sud, atunci vom fi cel mai mare talk-show din toate timpurile”, a glumit Mulaney, făcând referire la audiențele uriașe atrase de Squid Game de pe Netflix.

Extinderea Netflix în programe live are ca scop creșterea veniturilor pentru afacerea sa de publicitate în curs de dezvoltare – un alt fundament al modelului TV clasic. Compania a renunțat la opoziția sa de lungă durată față de publicitate odată cu lansarea opțiunilor mai ieftine cu suport publicitar în 2022, într-o perioadă în care investitorii erau îngrijorați de încetinirea creșterii numărului de abonați. Promovarea pare să funcționeze, în ciuda unor probleme tehnice minore, dar bine mediatizate.

Lupta Tyson-Paul din noiembrie a fost cel mai difuzat eveniment sportiv din toate timpurile, ceea ce a dus la o creștere a numărului de noi abonați Netflix, în timp ce două meciuri NFL de Crăciun – unul dintre ele cu Beyoncé în pauză – au generat până la 180 de milioane de dolari în publicitate în SUA, potrivit Bernstein. Împreună, acestea au ajutat Netflix să înregistreze un număr record de 19 milioane de noi abonați în ultimul trimestru, ajungând la un total de peste 300 de milioane.

Impulsul a continuat și în noul an. Luna trecută, Netflix a debutat cu transmisia săptămânală în direct a emisiunii Raw a World Wrestling Entertainment, produs al unui acord de 5 miliarde de dolari încheiat între cele două companii anul trecut. WWE a declarat că audiențele sale pe Netflix au fost de două ori mai mari decât cele ale vechiului său contract cu televiziunea tradițională. Acordul de 10 ani cu WWE este exemplul perfect al tipului de programe live pe care Netflix le-a căutat, a declarat Bela Bajaria, directorul său de conținut. „Ne place să facem ceva care este zgomotos, care este surprinzător, care poate crea într-adevăr o tonă de conversație”, a declarat ea pentru Financial Times. „Live streaming-ul este un instrument excelent pentru a ne extinde în diferite tipuri de programare”.

Ea a mai spus că wrestlingul este atractiv pentru Netflix deoarece are o bază de fani loiali, de toate vârstele și generează noi programe săptămânale pe tot parcursul anului. Aceste calități sunt, de asemenea, atractive pentru agenții de publicitate, potrivit analiștilor. „Scopul Netflix este să vă facă să reveniți constant, iar frumusețea conținutului precum WWE este că este nou în fiecare luni”, a declarat Rich Greenfield, analist la firma de cercetare LightShed Partners. „Pentru agenții de publicitate, atracția este că este în direct și obțineți programe care funcționează în întreaga lume”.

Promovarea programelor în direct a coincis cu o evoluție puternică a companiei. Prețul acțiunilor sale a crescut cu 83% în 2024 și a crescut cu încă 10% până la 981 de dolari până în acest an. Cu toate acestea, unii analiști de pe Wall Street spun că are loc să crească și mai mult. „Sunt absolut convins că vor continua această creștere”, a declarat Laurent Yoon, analist la Bernstein. El se așteaptă ca creșterea puternică a numărului de abonați să continue – în special pe piețele din afara SUA, unde penetrarea a fost mult sub nivelul din SUA. „Netflix s-a dovedit recent a fi o destinație credibilă pentru evenimentele live”, ceea ce ar putea duce la creșterea veniturilor din publicitate, a adăugat el.

Recuperarea financiară de la „Marea corecție Netflix” din 2022 pare să fi ajutat compania să își recapete curajul. Prezentând săptămâna trecută programul Netflix pentru 2025, Bajaria a criticat studiourile rivale de la Hollywood pentru că se bazează pe continuări, afirmând că Netflix merită mai multe credite pentru programele sale originale „de prestigiu”. „Nu ne este teamă să facem schimbări mari și îndrăznețe”, a spus ea, arătând spre Emilia Pérez, care a primit 13 nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film. „Tocmai am primit mai multe nominalizări la Oscar decât orice alt studio”.

Compania va transmite, de asemenea, mai mult sport live în acest an, inclusiv o revenire a jocurilor NFL la Crăciun. Netflix și-a asigurat, de asemenea, drepturile americane pentru Cupa Mondială feminină FIFA din 2027 și din 2031. Acum că Netflix a demonstrat că poate capta audiențe globale mari pentru sporturi în direct, întrebarea este cât de repede intenționează să se extindă – și cât de mult este dispusă să cheltuiască. Succesul meciurilor de box, al meciurilor din NFL și al popularelor sale documentare sportive au alimentat discuțiile potrivit cărora Netflix ar urma să semneze un contract de streaming cu o ligă majoră. Compania a atenuat astfel de speculații, citând costul ridicat al drepturilor sportive. Yoon de la Bernstein a declarat că ar putea vedea Netflix încheind contracte mai mici pentru „sporturi de nișă” care să atragă audiența, chiar dacă renunță la contractele costisitoare privind drepturile pentru fotbal, baschet, NFL sau baseball.

Alte companii de streaming au plătit pentru drepturile sportive, inclusiv Amazon, care în 2021 a fost de acord să plătească aproximativ 1 miliard de dolari pe an pentru drepturile exclusive la jocurile NFL de joi seara. Apple are drepturi de streaming pentru unele meciuri din Major League Baseball și Major League Soccer. Ted Sarandos, co-directorul executiv al Netflix, a exclus în mod repetat achiziționarea de pachete de drepturi sportive costisitoare și multianuale, în timp ce a declarat în ianuarie că a fost „încântat de totul” cu privire la acordul de a transmite două jocuri NFL în decembrie. „Dar acest lucru nu schimbă cu adevărat economia de bază a sezonului complet al sporturilor din liga mare, care este extrem de dificilă”, a spus el. „Dacă ar exista o cale prin care am putea face ca economia să funcționeze atât pentru noi, cât și pentru ligă, cu siguranță am explora”.

