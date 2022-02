„Având în vedere evoluția situației pandemice am discutat și am spus public că urmează să desfășurăm o analiză după 15 februarie, la nivelul Ministerului Sănătății și a celorlalte instituții implicate în gestionarea crizei pandemice au avut loc aceste evaluări. Este foarte clar că în momentul de față în ceea ce privește valul cinci am intrat pe o linie descendentă și am discutat cu domnul Rafila, urmând ca în perioada imediat următoare, ținând cont de faptul că la începutul lunii martie urmează să își încetează efectele hotărârii de Guvern să avem o analiză cât se poate de concretă și să venim cu măsuri care să se preteze la nivelul situației concrete”, a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, înainte de ședința de Guvern.

Premierul a explicat faptul că pentru ridicarea restricțiilor ministerul Sănătății are în vedere doi indicatori pe care îi urmărește cu atenție și care vor fi decisivi în ridicarea restricțiilor.

„Sigur există foarte multe așteptări din partea populației, ieri, am avut un număr de 14.000 de infectări, avem în continuare peste 1.000 de oameni la ATI, dar așa cum am înțeles de la domnul ministru există speranța ca în perioada următoare această tendință să fie în continuare descrescătoare ceea ce poate să genereze un alt set de măsuri pe care să-l avem în vedere la nivel guvernamental”, a mai spus Nicolae Ciucă.

La începutul lunii februarie, atât premierul, câți și Alexandru Rafila spuneau că vor face o analiză în jurul datei de 15 februarie, iar dacă situația o permitea, era posibilă ridicarea unor restricții. Din cauza numărului ridicat de decese și al pacienților internați la ATI, relaxarea a fost amânată.

Astfel, la începutul acestei săptămâni Alexandru Rafila spunea într-o conferință de presă că o relaxare a restricțiilor încă nu poate fi încă luată, deoarece numărul pacienților la ATI este în continuare stabil.

„Măsurile de relaxare întotdeauna trebuie aplicate gradual. Nimeni nu vrea restricții, și noi vrem relaxări, însă trebuie făcut echilibrat. Dacă scoți toate măsurile într-o singură etapă există riscul de rebound. Eu sper să fie cât mai puține etape și lucrurile să se întâmple cât mai repede, dar repet cu echilibru și profesionalism. Și eu îmi doresc să avem sărbătorile de Paște fără restricții în România”, spunea luni Alexandru Rafila.

