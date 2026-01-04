Hotărârea a fost adoptată la doar câteva ore după operațiunea ordonată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a dispus arestarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, acuzați de narcoterorism.

Looks like Maduro and his wife are having a tough day today pic.twitter.com/BrA0iKpeQB — Visegrád 24 (@visegrad24) January 4, 2026

Tania DAmelio, magistrat și președintă a Camerei Constituționale, a explicat că această decizie a fost luată în contextul „agresiunii și răpirii” suferite de Maduro, care a ajuns la New York în noaptea de 3 ianuarie pentru a se confrunta cu justiția americană.

DAmelio a precizat că instanța a realizat o „interpretare a articolului 335 din Constituție”, care permite vicepreședintelui executiv să asigure continuitatea administrativă a statului și apărarea națiunii, în condițiile absenței „forțate” a președintelui.

„Se dispune ca cetățeana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepreședinte executiv al Republicii, să își asume și să exercite, cu titlu interimar, toate atribuțiile, îndatoririle și competențele funcției de președinte al Republicii Bolivariene Venezuela, pentru a garanta continuitatea administrativă și apărarea integrală a națiunii”, a declarat DAmelio.

Aceasta a subliniat că, în contextul unei stări evidente de urgență și al unei amenințări reale, este esențială exercitarea imediată a acestei funcții pentru protejarea intereselor naționale în fața unei agresiuni externe.

În cursul după-amiezii, Delcy Rodríguez a cerut eliberarea lui Nicolás Maduro. „Solicităm eliberarea imediată a președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, singurul președinte legitim al Venezuelei”, a declarat aceasta într-un discurs transmis la radio și televiziune, în timpul unei reuniuni a consiliului de apărare.

La eveniment au participat și alți oficiali de rang înalt, printre care ministrul de interne și justiție, Diosdado Cabello.

Declarațiile sale vin în contextul unor afirmații controversate făcute de președintele american Donald Trump, care a declarat recent că Marco Rubio, secretarul de stat american, a comunicat cu Rodríguez, iar aceasta ar fi spus că Venezuela va colabora cu Statele Unite.

Rodríguez a respins însă categoric această versiune, subliniind că „Forțele Armate sunt pregătite să apere țara”.