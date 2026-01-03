Venezuela, lider mondial la rezervele de petrol

Conform datelor internaționale, Venezuela deține peste 300 de miliarde de barili de petrol dovediți, mai mult decât Arabia Saudită, Iran sau Rusia. Cea mai mare parte a acestor rezerve se află în zona Orinoco Belt, una dintre cele mai bogate regiuni petroliere din lume.

Publicația Bloomberg Global arată că Venezuela are aproximativ 303 miliarde de barili de petrol, ceea ce reprezintă aproape 20% din rezervele mondiale dovedite. Aceeași cifră este confirmată de datele citate de agenția Anadolu și de analizele bazate pe rapoarte OPEC și EIA.

O bogăție uriașă, dar greu de exploatat

Deși rezervele sunt imense, petrolul venezuelean este în mare parte foarte greu, ceea ce îl face mai costisitor de extras și procesat. În plus, infrastructura petrolieră a țării s-a degradat sever în ultimii ani, iar sancțiunile internaționale au redus accesul la tehnologie și investiții.

Compania de stat PDVSA, care controlează sectorul petrolier, funcționează mult sub capacitatea sa istorică. Potrivit analizelor internaționale, producția actuală este de câteva ori mai mică decât în anii 2000, când Venezuela era unul dintre marii exportatori mondiali.

Benzină aproape gratuită: 1 cent pe litru

În ciuda colapsului economic, Venezuela continuă să aibă unele dintre cele mai mici prețuri la carburanți din lume. Datele centralizate de Trading Economics și GlobalPetrolPrices arată că prețul oficial al benzinei și motorinei subvenționate este de aproximativ 0,01 dolari pe litru, adică un cent.

Acest preț este rezultatul unor subvenții masive acordate de stat, menținute ani la rând ca politică publică. Practic, statul dă combustibilul aproape gratis.

Și publicația Auto Bild menționează Venezuela constant în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină din lume, cu prețuri simbolice raportate la nivel internațional.

Subvenții, raționalizare și piață paralelă

În practică, nu toți venezuelenii au acces nelimitat la combustibil la acest preț. Statul a introdus sisteme de cote, iar cantitatea de carburant subvenționat este limitată. Pentru consum suplimentar, prețurile pot fi mai mari, apropiate de nivelurile internaționale.

GlobalPetrolPrices notează că diferențele dintre prețurile oficiale și cele de pe piața liberă au dus la apariția unei piețe paralele și la contrabandă, mai ales la granițele cu țările vecine.

Viața reală a oamenilor: salarii mici și sărăcie

Paradoxul devine și mai evident atunci când datele despre carburanți sunt puse lângă nivelul de trai. Conform analizelor economice internaționale, peste jumătate din populația Venezuelei trăiește în sărăcie. Salariul minim oficial este de câțiva dolari pe lună, completat de bonusuri alimentare variabile, iar salariile reale rămân extrem de mici.

PIB-ul pe cap de locuitor este de aproximativ 4.100 de dolari, mult sub media regională, iar puterea de cumpărare a fost îngenunchiată ani la rând de inflație.

Venezuela stă pe una dintre cele mai mari bogății naturale ale planetei, dar beneficiile acesteia nu ajung, în mod real, la majoritatea populației. Benzina de 1 cent pe litru este un simbol al acestui paradox: o resursă aproape gratuită într-o economie în care viața de zi cu zi este extrem de dificilă pentru milioane de oameni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
SUA au lovit mai multe obiective militare din Venezuela / Cel mai mare complex militar venezuelean, în flăcări / Maduro va fi judecat în SUA / Columbia desfășoară trupe la graniță
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
GSP.RO
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
GSP.RO
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Trei vulpi în centrul Bucureștiului, surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa | VIDEO
Știri România 15:55
Trei vulpi în centrul Bucureștiului, surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa | VIDEO
Peste 100.000 de români au rămas fără curent din cauza viscolului: zonele cele mai afectate
Știri România 15:31
Peste 100.000 de români au rămas fără curent din cauza viscolului: zonele cele mai afectate
Parteneri
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat
Adevarul.ro
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat
Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament secret în stațiunea de lux Crans-Montana, în apropiere de locul incendiului
Fanatik.ro
Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament secret în stațiunea de lux Crans-Montana, în apropiere de locul incendiului
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră”
Stiri Mondene 15:32
Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră”
Reacția lui Jennifer Lopez, după ce i s-a spus să se îmbrace potrivit vârstei sale: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!”
Stiri Mondene 15:20
Reacția lui Jennifer Lopez, după ce i s-a spus să se îmbrace potrivit vârstei sale: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
"Avea părul şi jumătate din față arse". Mărturisirea unui tânăr care şi-a salvat iubita din barul morţii
ObservatorNews.ro
"Avea părul şi jumătate din față arse". Mărturisirea unui tânăr care şi-a salvat iubita din barul morţii
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
În anul în care găzduiesc Mondialul, SUA au atacat Venezuela și i-au capturat președintele
GSP.ro
În anul în care găzduiesc Mondialul, SUA au atacat Venezuela și i-au capturat președintele
Parteneri
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax.ro
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!”
Fanatik.ro
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!”
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026