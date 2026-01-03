Venezuela, lider mondial la rezervele de petrol

Conform datelor internaționale, Venezuela deține peste 300 de miliarde de barili de petrol dovediți, mai mult decât Arabia Saudită, Iran sau Rusia. Cea mai mare parte a acestor rezerve se află în zona Orinoco Belt, una dintre cele mai bogate regiuni petroliere din lume.

Publicația Bloomberg Global arată că Venezuela are aproximativ 303 miliarde de barili de petrol, ceea ce reprezintă aproape 20% din rezervele mondiale dovedite. Aceeași cifră este confirmată de datele citate de agenția Anadolu și de analizele bazate pe rapoarte OPEC și EIA.

O bogăție uriașă, dar greu de exploatat

Deși rezervele sunt imense, petrolul venezuelean este în mare parte foarte greu, ceea ce îl face mai costisitor de extras și procesat. În plus, infrastructura petrolieră a țării s-a degradat sever în ultimii ani, iar sancțiunile internaționale au redus accesul la tehnologie și investiții.

Compania de stat PDVSA, care controlează sectorul petrolier, funcționează mult sub capacitatea sa istorică. Potrivit analizelor internaționale, producția actuală este de câteva ori mai mică decât în anii 2000, când Venezuela era unul dintre marii exportatori mondiali.

Benzină aproape gratuită: 1 cent pe litru

În ciuda colapsului economic, Venezuela continuă să aibă unele dintre cele mai mici prețuri la carburanți din lume. Datele centralizate de Trading Economics și GlobalPetrolPrices arată că prețul oficial al benzinei și motorinei subvenționate este de aproximativ 0,01 dolari pe litru, adică un cent.

Acest preț este rezultatul unor subvenții masive acordate de stat, menținute ani la rând ca politică publică. Practic, statul dă combustibilul aproape gratis.

Și publicația Auto Bild menționează Venezuela constant în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină din lume, cu prețuri simbolice raportate la nivel internațional.

Subvenții, raționalizare și piață paralelă

În practică, nu toți venezuelenii au acces nelimitat la combustibil la acest preț. Statul a introdus sisteme de cote, iar cantitatea de carburant subvenționat este limitată. Pentru consum suplimentar, prețurile pot fi mai mari, apropiate de nivelurile internaționale.

GlobalPetrolPrices notează că diferențele dintre prețurile oficiale și cele de pe piața liberă au dus la apariția unei piețe paralele și la contrabandă, mai ales la granițele cu țările vecine.

Viața reală a oamenilor: salarii mici și sărăcie

Paradoxul devine și mai evident atunci când datele despre carburanți sunt puse lângă nivelul de trai. Conform analizelor economice internaționale, peste jumătate din populația Venezuelei trăiește în sărăcie. Salariul minim oficial este de câțiva dolari pe lună, completat de bonusuri alimentare variabile, iar salariile reale rămân extrem de mici.

PIB-ul pe cap de locuitor este de aproximativ 4.100 de dolari, mult sub media regională, iar puterea de cumpărare a fost îngenunchiată ani la rând de inflație.

Venezuela stă pe una dintre cele mai mari bogății naturale ale planetei, dar beneficiile acesteia nu ajung, în mod real, la majoritatea populației. Benzina de 1 cent pe litru este un simbol al acestui paradox: o resursă aproape gratuită într-o economie în care viața de zi cu zi este extrem de dificilă pentru milioane de oameni.



