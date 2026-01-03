Conform datelor internaționale, Venezuela deține peste 300 de miliarde de barili de petrol dovediți, mai mult decât Arabia Saudită, Iran sau Rusia. Cea mai mare parte a acestor rezerve se află în zona Orinoco Belt, una dintre cele mai bogate regiuni petroliere din lume.

Publicația Bloomberg Global arată că Venezuela are aproximativ 303 miliarde de barili de petrol, ceea ce reprezintă aproape 20% din rezervele mondiale dovedite. Aceeași cifră este confirmată de datele citate de agenția Anadolu și de analizele bazate pe rapoarte OPEC și EIA.

Președintele american a sus că SUA sunt „gata” să organizeze un al doilea atac „mult mai amplu” asupra țării, dacă va fi nevoie.

„Parteneriatul” SUA cu Venezuela va face poporul Venezuelei „bogat, independent și sigur”, spune Trump. Venezuelenii care locuiesc în SUA vor fi „extrem de fericiți”, a adăugat el și „nu vor mai suferi”.

Trump îl numește pe Maduro un „dictator ilegitim” care a fost responsabil pentru aducerea în SUA a „cantităților colosale de droguri ilicite mortale” și îl acuză că supraveghează cartelul Cartel de los Soles.

Maduro a negat anterior vehement că ar fi lider de cartel.