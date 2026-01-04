„Fă mai bine decât Trump. Și mai repede”

„Dar cel mai important, „Ucraina trebuie să fie a noastră”, a conchis acesta. Pentru a realiza acest lucru, el spune: „Fă ca Trump, dar fă mai bine decât Trump. Și mai repede”.

O atenție deosebită asupra operațiunii președintelui Donald Trump a fost captată pe canalele politice și militar-patriotice de pe Telegram. Au existat invidie, laude și critici la adresa americanilor, precum și comparații cu Operațiunea Militară Specială a Rusiei. Acronimul a fost interpretat ca „Operațiune Specială Venezuelană” și s-au făcut glume pe tema plecării mărcilor rusești din SUA.

În același timp, potrivit lui Dughin, întreaga Rusie își pune întrebarea: de ce nu ne tratăm dușmanii în același mod? Ideologul nu oferă un răspuns în postarea sa , menționând doar că este „dezorientant”.

SUA copiază Rusia

Redactorul-șef al RT, Margarita Simonyan, făcând și ea paralele cu operațiunea specială rusă, a răspuns succint evenimentelor: „Vom fi geloși, tovarășe Beria”.

Corespondentul de război Yuri Kotenok a remarcat că intervenția SUA în Venezuela „copiază acțiunile forțelor speciale rusești”, în primele ore ale luptelor de la Gostomel, în 2022. Cu toate acestea, el a remarcat o diferență: „Americanii nu se confruntă cu nicio rezistență din partea forțelor de securitate ale Republicii Bolivariene”. „Trădare, paralizie sau ambele”, argumentează autorul.

Canalul de Telegram „Rybar” și-a publicat propria analiză. Autorii remarcă unele lucruri pe care americanii le-au făcut „exemplar” (formarea unei forțe militare importante și atenția acordată tuturor tipurilor de sprijin în luptă). Cu toate acestea, în opinia lor, operațiunile sunt „fundamental diferite în toate privințele”.

„Dacă vrem să fim ca americanii, trebuie mai întâi să înțelegem ce anume vrem și ce putem face. Fără o analiză serioasă, nu vor exista concluzii solide și, fără ea, vom face aceleași greșeli”, a concluzionat Rybar.

Au răpit președintele unei țări

Evenimentele din 3 ianuarie au ilustrat încă o dată că trăim într-o lume în care o singură lege domnește: lege celui mai puternic, a subliniat corespondentul de război Yevgeni Poddubni. 

„Americanii, judecând după declarația lui Trump, l-au răpit pe Maduro și pe soția sa. Pur și simplu au furat președintele unei țări independente. Nicio indignare, nicio sancțiune”, a declarat el.

El mai afirmă că aceasta este o lecție pentru toate țările care nu acordă suficientă atenție economiei și capacității de apărare: „Dacă ești slab, nu vei putea fi independent.”

„O operațiune americană strălucită”

„Dacă Trump nu minte, și eu nu cred că o face, aceasta este o operațiune americană strălucită care demonstrează cum să te comporți în lumea modernă”, a declarat Dmitri Yevstafiev, politolog specializat în studii americane. Situația cu Venezuela și Maduro a demonstrat că lumea modernă înseamnă acțiuni dure, nu discuții interminabile despre dreptul internațional.

„Și da, aceasta este o operațiune personală a lui Trump, care aparent și-a câștigat adversarul cu pierderi minime. A obținut ceea ce s-ar putea numi o victorie prin knockout, care i-a construit imaginea. Nu o victorie politică, ci prin knockout. Nu aș fi surprins dacă exact asta ar trebui să fie victoriile în lumea modernă”, a declarat un profesor la Institutul de Media, Facultatea de Industrii Creative, HSE. În plus, el consideră că capturarea lui Maduro ar fi fost imposibilă fără complicitatea chineză.

Președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Rusia condamnă „actul de agresiune” al SUA

Atacurile aeriene americane asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, urmate de capturarea președintelui Nicolas Maduro împreună cu soția sa au provocat reacții la nivel internațional.

Ministerul rus de Externe a condamnat, sâmbătă, „actul de agresiune” al SUA împotriva Venezuelei.

„În această dimineaţă, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru provoacă profundă îngrijorare şi condamnare. Reafirmăm solidaritatea noastră cu poporul venezuelean și sprijinul nostru pentru cursul conducerii sale bolivariene, menit să protejeze interesele naționale și suveranitatea țării”, a transmis ministerul condus de Serghei Lavrov.

„Suntem extrem de alarmați de rapoartele conform cărora președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa au fost scoși cu forța din țară ca urmare a agresiunii americane de astăzi. Solicităm clarificarea imediată a acestei situații.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Donald Trump, detalii despre capturarea și scoaterea lui Nicolas Maduro din Venezuela: „Voia să se ascundă, dar i-am fi spulberat ușa în 47 de secunde”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
GSP.RO
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
GSP.RO
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Românii care au credite în lei vor plăti mai puţin pe rate, după ce IRCC a scăzut sub 6%
Știri România 09:33
Românii care au credite în lei vor plăti mai puţin pe rate, după ce IRCC a scăzut sub 6%
Soluția unui specialist în drept pentru ca referendumul din justiție propus de Nicușor Dan să aibă efecte. „Orice altă discuție este sterilă”
Știri România 07:00
Soluția unui specialist în drept pentru ca referendumul din justiție propus de Nicușor Dan să aibă efecte. „Orice altă discuție este sterilă”
Parteneri
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Adevarul.ro
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
Fanatik.ro
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

James Cameron explică cum ai fi putut supraviețui scufundării Titanicului. Strategia ingenioasă a regizorului
Stiri Mondene 10:41
James Cameron explică cum ai fi putut supraviețui scufundării Titanicului. Strategia ingenioasă a regizorului
Cum a apărut Loredana Groza la o petrecere de Revelion 2026, după ce tatăl ei a murit. Fanii au reacționat: „Trebuie să își onoreze contractele”
Stiri Mondene 10:05
Cum a apărut Loredana Groza la o petrecere de Revelion 2026, după ce tatăl ei a murit. Fanii au reacționat: „Trebuie să își onoreze contractele”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
ObservatorNews.ro
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
GSP.ro
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
Parteneri
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Mediafax.ro
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
Fanatik.ro
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026