„Fă mai bine decât Trump. Și mai repede”

„Dar cel mai important, „Ucraina trebuie să fie a noastră”, a conchis acesta. Pentru a realiza acest lucru, el spune: „Fă ca Trump, dar fă mai bine decât Trump. Și mai repede”.

O atenție deosebită asupra operațiunii președintelui Donald Trump a fost captată pe canalele politice și militar-patriotice de pe Telegram. Au existat invidie, laude și critici la adresa americanilor, precum și comparații cu Operațiunea Militară Specială a Rusiei. Acronimul a fost interpretat ca „Operațiune Specială Venezuelană” și s-au făcut glume pe tema plecării mărcilor rusești din SUA.

În același timp, potrivit lui Dughin, întreaga Rusie își pune întrebarea: de ce nu ne tratăm dușmanii în același mod? Ideologul nu oferă un răspuns în postarea sa , menționând doar că este „dezorientant”.

SUA copiază Rusia

Redactorul-șef al RT, Margarita Simonyan, făcând și ea paralele cu operațiunea specială rusă, a răspuns succint evenimentelor: „Vom fi geloși, tovarășe Beria”.

Corespondentul de război Yuri Kotenok a remarcat că intervenția SUA în Venezuela „copiază acțiunile forțelor speciale rusești”, în primele ore ale luptelor de la Gostomel, în 2022. Cu toate acestea, el a remarcat o diferență: „Americanii nu se confruntă cu nicio rezistență din partea forțelor de securitate ale Republicii Bolivariene”. „Trădare, paralizie sau ambele”, argumentează autorul.

Canalul de Telegram „Rybar” și-a publicat propria analiză. Autorii remarcă unele lucruri pe care americanii le-au făcut „exemplar” (formarea unei forțe militare importante și atenția acordată tuturor tipurilor de sprijin în luptă). Cu toate acestea, în opinia lor, operațiunile sunt „fundamental diferite în toate privințele”.

„Dacă vrem să fim ca americanii, trebuie mai întâi să înțelegem ce anume vrem și ce putem face. Fără o analiză serioasă, nu vor exista concluzii solide și, fără ea, vom face aceleași greșeli”, a concluzionat Rybar.

Au răpit președintele unei țări

Evenimentele din 3 ianuarie au ilustrat încă o dată că trăim într-o lume în care o singură lege domnește: lege celui mai puternic, a subliniat corespondentul de război Yevgeni Poddubni.

„Americanii, judecând după declarația lui Trump, l-au răpit pe Maduro și pe soția sa. Pur și simplu au furat președintele unei țări independente. Nicio indignare, nicio sancțiune”, a declarat el.

El mai afirmă că aceasta este o lecție pentru toate țările care nu acordă suficientă atenție economiei și capacității de apărare: „Dacă ești slab, nu vei putea fi independent.”

„O operațiune americană strălucită”

„Dacă Trump nu minte, și eu nu cred că o face, aceasta este o operațiune americană strălucită care demonstrează cum să te comporți în lumea modernă”, a declarat Dmitri Yevstafiev, politolog specializat în studii americane. Situația cu Venezuela și Maduro a demonstrat că lumea modernă înseamnă acțiuni dure, nu discuții interminabile despre dreptul internațional.

„Și da, aceasta este o operațiune personală a lui Trump, care aparent și-a câștigat adversarul cu pierderi minime. A obținut ceea ce s-ar putea numi o victorie prin knockout, care i-a construit imaginea. Nu o victorie politică, ci prin knockout. Nu aș fi surprins dacă exact asta ar trebui să fie victoriile în lumea modernă”, a declarat un profesor la Institutul de Media, Facultatea de Industrii Creative, HSE. În plus, el consideră că capturarea lui Maduro ar fi fost imposibilă fără complicitatea chineză.

Președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Rusia condamnă „actul de agresiune” al SUA

Atacurile aeriene americane asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, urmate de capturarea președintelui Nicolas Maduro împreună cu soția sa au provocat reacții la nivel internațional.

Ministerul rus de Externe a condamnat, sâmbătă, „actul de agresiune” al SUA împotriva Venezuelei.

„În această dimineaţă, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru provoacă profundă îngrijorare şi condamnare. Reafirmăm solidaritatea noastră cu poporul venezuelean și sprijinul nostru pentru cursul conducerii sale bolivariene, menit să protejeze interesele naționale și suveranitatea țării”, a transmis ministerul condus de Serghei Lavrov.

„Suntem extrem de alarmați de rapoartele conform cărora președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa au fost scoși cu forța din țară ca urmare a agresiunii americane de astăzi. Solicităm clarificarea imediată a acestei situații.





