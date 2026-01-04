Protejarea militarilor implicați în misiune

Motivul a fost protejarea soldaților americani implicați în operațiune.

„The New York Times și The Washington Post au aflat de raidul secret al SUA în Venezuela chiar înainte ca acesta să înceapă în seara zilei de 2 ianuarie – dar au amânat publicarea informațiilor pentru a nu pune în pericol viețile soldaților americani, au declarat două persoane familiarizate cu comunicările dintre administrație și cele două publicații,” a scris Semafor.

Decizia principalelor instituții de presă de a păstra secretul oprațiunii sunt în conformitate cu tradițiile jurnalistice americane de lungă durată din SUA. „Chiar și într-un moment de ostilitate reciprocă fără precedent între președintele SUA și mass-media tradiționale care continuă să domine acoperirea securității naționale”, a adăugat Semafor.

Alte informații, ținute secrete

New York Times, de exemplu, a ascuns unele detalii ale invaziei din Golful Porcilor în 1961, iar în 2004 a amânat luni de zile un articol despre interceptările telefonice fără mandat ale administrației George Bush.

În august anul trecut, presa americană a amânat anunțul că SUA se află în mijlocul unui schimb de prizonieri cu Rusia pentru reporterul The Wall Street Journal Evan Gershkovich și fostul pușcaș marin american Paul Whelan.

SUA l-au capturat pe dictatorul Venezuelei

În dimineața zilei de 3 ianuarie, ora locală, forțele americane au atacat ținte din Caracas și din alte orașe venezuelene. În timpul operațiunii, Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și apoi transportați în SUA pentru a fi judecați, fiind acuzați de infracțiuni legate de droguri și terorism.

Curtea Supremă din Venezuela i-a ordonat vicepreședintelui Delcy Rodriguez să preia temporar puterea. Potrivit The New York Times, cel puțin 40 de persoane, inclusiv soldați și civili, au fost ucise în atacul american de sâmbătă asupra Venezuelei.

Președintele american Donald Trump a anunțat după înlăturarea lui Maduro că Venezuela va fi condusă de un „grup” ales de SUA. „Washingtonul nu va permite ca Maduro să fie înlocuit de cineva care va continua politicile sale”, a adăugat Trump.

Au apărut noi imagini cu președintele Venezuelei Nicolás Maduro, care a a ajuns sâmbătă la New York, în papuci, după ce a fost capturat de SUA. Acesta este escortat afară dintr-un avion de către forțele americane și dus la biroul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan, iar ulterior la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

