Celebrul cântăreț Nicu Covaci a susținut că s-a infectat cu COVID-19 în ianuarie 2020 și că doctorii de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara nu știau ce are.

„Eu şi partenera mea de viaţă am avut COVID, anul trecut, în ianuarie. Eram la Timişoara. Sigur că atunci nu se ştia de COVID, dar simptomele erau cele pe care le ştim acum pentru acest virus. Am fost dus cu salvarea şi două zile am fost internat la Victor Babeș. Şi nu ştiau ce am, că e pneumonie, că e nu ştiu ce”, a declarat Nicu Covaci, conform Adevărul.

Eu m-am luptat, sunt şi scafandru, nu mă dau bătut aşa uşor, deşi aveam 73 de ani. Voiau să mă ţină, să-mi facă, să-mi dreagă, dar m-am supărat, m-am suit într-un avion şi am venit acasă, în Spania. Nicu Covaci:

Cântărețul a explicat apoi că a folosit pentru tratament un „medicament care se extrage din prună, care te dezinfectează”.

„Adevărul e că există sisteme mult mai simple. Virusul ăsta nu rezistă la căldură şi dacă faci de două ori pe zi respiraţie de aer cald de la uscătorul de păr, dacă faci inhalaţii de aburi, în care ai pus picături, ai scăpat! Din păcate, totul este o manevră. Dezbină şi domină, asta e formula”, a precizat Nicu Covaci.

Liderul trupei Phoenix consideră că avem de-a face cu „un război planetar bine gândit şi mult mai ieftin. Cu bombe, cu tunuri, tancuri costă bani. În laborator s-a făcut virusul şi ăştia trebuie puşi la zid, cei care au făcut virusul”.

Primul caz confirmat de COVID-19 în România a fost raportat în seara zilei de 26 februarie 2020.

