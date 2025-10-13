Nicușor Dan a explicat că este vorba despre două direcții noi în Strategia Națională de Apărare: combaterea războiului hibrid desfășurat de Rusia şi atacarea fenomenului corupţiei, cu implicarea SRI.

„Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale a Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Asta este o parte. Și a doua, pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției. Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de … să-i spunem activitatea Parchetului”, a spus Nicușor Dan.

„Vrem, pe de o parte, ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcută”, a adăugat el.

Președintele a spus că Serviciul Român de Informații trebuie doar să furnizeze date corecte și complete, iar după transmiterea lor către Parchet, ancheta privind posibila corupție revine exclusiv procurorilor.

„În ceea ce privește interceptările, legislația este foarte clară. Ele se pot face de către SRI doar pe un mandat de siguranță națională pe care îl emit judecătorii de la Înalta Curte, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru interceptări, care sunt necesare într-o cercetare penală, ele trebuie de asemenea dispuse de judecător și să fie în sarcina Parchetului. Deci avem separarea foarte clară, ca să nu existe niciun fel de dubii”, a punctat Nicușor Dan.

Contribuția SRI? SRI-ul este o instituție care are foarte multe competențe în zona de informații, competențe practice, nu atribuții, că atribuții știm că are. Sunt oameni care cunosc foarte bine mediul social, politic, economic și care pot să … prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție, pe care să le transfere Parchetului Președintele Nicușor Dan:

În ceea ce privește războiul hibrid, el a precizat că vrea ca toate instituțiile cu atribuții pentru a combate dezinformarea din spațiul public să se coordoneze mai bine și să acționeze mai rapid, dar totul sub o conducere care se va înființa la nivelul CSAT.

