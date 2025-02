„În decembrie mi-am anunţat candidatura la preşedinţia României. Am spus atunci că România are trei probleme. Prima, instituţiile statului sunt capturate de grupuri de interese şi nu funcţionează pentru oameni. A doua, România nu are o direcţie în niciunul din domeniile importante. Şi a treia, suntem divizaţi ca societate şi nu mai reuşim să vedem interesul comun. Faţă de aceste probleme, am propus un preşedinte care cunoaşte mecanismele administrative, mecanismele juridice, un preşedinte care poate să atragă forţele sănătoase ale societăţii pentru reforma statului. Am propus un preşedinte care să aducă împreună diferitele Românii şi am propus un set de valori, onestitate, competenţă, muncă, curaj”, a declarat Nicuşor Dan într-o conferință de presă.

Edilul general a anunţat apoi lansarea site-ului de campanie, nicusordan.ro, unde speră ca lumea să doneze bani, ținta fiind de 2 milioane de euro.

„Vă invit să-l accesaţi şi să participaţi prin intermediul lui. Sunt mai multe componente. Foarte importantă componenta de donaţii. În alegerile locale din Bucureşti am reuşit să strângem 500.000 de euro de la peste 3.000 de oameni. Ţinta noastră pentru alegerile prezidenţiale este 2 milioane de euro”, a punctat Nicuşor Dan.

Recomandări Laura Vicol, reținută de DIICOT în dosarul Nordis, la fel ca soțul ei. Care sunt acuzațiile – Surse

Site-ul conţine și o secţiune pentru a strânge semnături, iar până pe 15 martie are nevoie de 200.000 de semnături.

Nicușor Dan a anunțat pe 16 decembrie 2024 că va candida independent la alegerile prezidențiale 2025, dar a precizat că își dorește să fie susținut de PSD-PNL-UDMR. Partidele conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan l-au ales însă drept candidat comun pe Crin Antonescu, iar în USR sunt două tabere, una care o vrea pe Elena Lasconi și alta care îl vrea pe Nicușor Dan.

Alegerile prezidențiale din acest an vor fi pe 4 și 18 mai și au fost stabilite oficial prin decizia Guvernului.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News