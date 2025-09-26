Un scenariu „foarte probabil”

În cadrul intervenției sale, Nicușor Dan a abordat subiectul problemelor manageriale din cadrul Parchetului General și DNA. Președintele a confirmat existența acestor probleme, bazându-se pe experiența sa de două decenii în relația cu aceste instituții.

„Am făcut o sesizare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în care am spus că în mijlocul Bucureștiului, la 500 de metri de Guvern, pe Lascăr Catargiu, un om construiește o casă fără autorizație. Și au trecut patru ani și casa s-a terminat și nimeni n-a venit, n-a constatat”, a exemplificat președintele României.

Parchetul General și DNA se confruntă cu o penurie de angajați

Întrebat despre posibilitatea schimbării șefilor Parchetului General și DNA, președintele a confirmat că acest scenariu este „foarte probabil”.

Cu toate acestea, el a menționat că mandatele actuale ale acestora expiră în primăvara anului viitor.

„Oamenii au un mandat până, dacă nu mă înșel, martie anul viitor, primăvara anului viitor și o să facem o evaluare așa cum se cuvine. Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a recunoscut și provocările cu care se confruntă aceste instituții, menționând că personalul este cu 30% sub necesarul optim. Cu toate acestea, el a concluzionat că „mulți din românii care urmăresc fenomenul văd că e o problemă cu parchetele”.

