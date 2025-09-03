Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro

Pe șantier, șeful statului a ținut să marcheze momentul și a dat câteva lopeți de pământ cu o lopată decorată cu fundă tricoloră.

„Energia nucleară este importantă. În prezent, acoperă 20% din necesarul de energie electrică al României. Este o tehnologie relativ prietenoasă cu mediul și un domeniu în care avem un avantaj competitiv de peste un secol”, a declarat Nicușor Dan.

„Am ținut să fiu aici nu numai pentru că este o investiție de 3 miliarde de euro pe care o începem, ci pentru că nuclearul este una din zonele în care în competiția globală România are un avantaj competitiv, care a început acum 100 de ani. Nu e vorba doar de producția de energie electrică, ci și de procese conexe, inclusiv aplicații în medicină, unde România excelează”, a continuat Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că sprijină pe deplin investițiile în domeniu: „Susțin retehnologizarea Unității 1, dezvoltarea reactoarelor 3 și 4, dar și proiectele pentru reactoarele modulare mici de la Doicești”.

El a adăugat că parteneriatele internaționale cu state precum Canada, Coreea de Sud, Italia și SUA consolidează siguranța și credibilitatea acestor proiecte.

Nicușor Dan a subliniat și legătura dintre viitorul economiei globale și rolul energiei: „Pe măsură ce inteligența artificială va deveni tot mai prezentă, nevoia de energie electrică va crește. Iar România are șansa de a transforma acest domeniu într-un atu strategic”.

Guvernul a aprobat pe 14 iulie acordul de mediu pentru retehnologizarea Unității 1 și pentru extinderea depozitului de combustibil ars cu module MACSTOR 400, proiect menit să prelungească durata de viață a reactorului și să asigure exploatarea în siguranță pe termen lung.

Unitatea 1 a intrat în funcțiune comercială în 1996, are o capacitate de 700 MWe și, în cei 27 de ani de activitate, a livrat peste 138 milioane MWh în Sistemul Energetic Național, menținând un factor de capacitate de peste 90%, potrivit Nuclearelectrica.

