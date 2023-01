„Vestea pe care v-o dau este că la sfârşitul anului trecut am stins, am închis datoriile curente ale Primăriei Capitalei, deci am început anul 2023 fără datorii curente. De ce e asta important? E important să avem încrederea mediului privat, bănci şi companii, pentru că e important ca la lucrările noastre să vină companii private care să lucreze şi vin”, a precizat Nicușor Dan.

El a subliniat că încrederea de care are nevoie Municipalitatea a fost exemplificată anul trecut, când a fost nevoie să împrumute 500 de milioane de lei pentru a evita colapsul sistemului de termoficare.

„A fost un efort foarte mare pentru a ajunge în situaţia de azi. Şi Bucureştiul a trecut realmente pe lângă un faliment, adică, pe lângă închiderea principalelor servicii publice, transport public, sistem de termoficare. Adică eram în situaţia aşa cum RADET a falimentat în 2019, eram foarte aproape cu STB de asta şi eram foarte aproape de lipsă de furnizare gaz, dincolo de toate celelalte servicii publice, spitale şi aşa mai departe”, a mai precizat Nicuşor Dan.

Problema datoriilor Municipalității a afectat investițiile, iar desființarea companiilor municipale care au provocat mare parte din aceste datorii a dereglat unele activități. „Deciziile pe care le-am luat au fost dureroase şi au afectat în parte calitatea unor servicii”, a precizat primarul general.

Recomandări Universitatea Babeș Bolyai: „Suspiciunile de plagiat în cazul Lucian Bode se confirmă în marea lor majoritate. Teza este profund viciată”

El a declarat că a ales să nu comunice în primii 2 ani despre aceste probleme întrucât avea 150 de companii şi persoane private care au pus poprire pe conturile primăriei la sfârşitul anului 2020, iar discutarea situației public ar fi provocat până la 1.000 de alte companii să ia măsuri similare, lucru care ar fi îngreunat redresarea financiară.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Nu se poate așa ceva!”. Alex Pițurcă a răbufnit în sala de tribunal, la procesul lui Mario Iorgulescu

Playtech.ro IREAL! Fenomen rar, miercuri dimineață, în București și în alte orașe din România. Cum explică experții faptul că a fost întuneric afară până aproape de ora 9

Viva.ro Cum arată acum 'văduva albă', soția lui Sergiu Nicolaescu. Era mai tânără cu 47 de ani decât el, dar acum abia o mai recunoști

Observatornews.ro "Ferească Dumnezeu! Au murit amândoi pe loc". Doi soţi şi-au găsit sfârşitul pe Drumul Morţii, după ce maşina în care se aflau s-a izbit frontal de un autocar

Știrileprotv.ro Buletinele electronice, emise în toată țara. Ce va conține CIP-ul și de când devin obligatorii

FANATIK.RO Tatăl lui Fuego a murit la doar 59 de ani. Dezvăluirea tristă a artistului: “Nu voi uita privirea şi sfaturile lui”

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali a semnat unul dintre cele mai mari contracte din istoria României. Ce a negociat în secret patronul FCSB

HOROSCOP Horoscop 11 ianuarie 2023. Scorpionii pot complica inutil anumite situații, prin simplul fapt că vor să se amestece în problemele altora