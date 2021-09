„Tot ce am făcut eu anul acesta se va vedea, din păcate, începând cu iarna următoare. Ce pot să spun este că iarna asta o să fie puţin mai bine decât anul trecut, ceea ce înseamnă că mulţi bucureşteni o să aibă acelaşi disconfort. Din păcate, nu se poate face mai mult”, a declarat Nicuşor Dan, într-un interviu pentru B1 TV.

Nicuşor Dan a explicat şi de ce va fi un pic mai bine pentru bucureşteni în această iarnă. „Puţin mai bine vine din faptul că, pe de o parte, nu am avut campanie electorală anul acesta şi am fost responsabili şi am făcut acele revizii care trebuiau să fie făcute. În vara anului trecut multe revizii nu s-au făcut tocmai pentru că a fost campanie electorală”, a spus Nicuşor Dan.

„În vara anului 2020 părea bine pentru că nu s-au făcut revizii, pentru că administraţia precedentă nu a vrut să deranjeze bucureştenii. Anul acesta, peste vară, am deranjat bucureştenii şi în ceea ce priveşte producţia, şi în ceea priveşte reţeaua de transport şi asta înseamnă că o să fie puţin mai bine. În sensul că acolo unde s-a intervenit, nu o să mai crape iarna. Nu am avut nici forţa, nici proiectele, nici banii pentru a face mult mai multe lucrări. Asta este situaţia. Şi de aceea o să fie doar puţin mai bine. Iarna cealaltă o să fie mult mai bine”, a susţinut primarul general.

Nicuşor Dan a mai precizat că în perioada iernii se vor face puţine lucrări, doar acolo unde vor apărea avarii.

