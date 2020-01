De Valentina Postelnicu,

Nicuşor Dan: Uniunea Forțelor Locale (UFL) este un partid politic constituit în urmă cu un an de trei persoane care îmi sunt apropiate

Potrivit lui Nicuşor Dan, informația „nu are de-a face cu situația politică pe care o știm cu toții”.

” Sunt un candidat independent la Primăria Capitalei care cere sprijinul partidelor de opoziție pentru susținerea candidaturii sale și care a obținut deja sprijinul USR-ului. Uniunea Forțelor Locale (UFL) este un partid politic constituit în urmă cu un an de trei persoane care îmi sunt apropiate și care s-au arătat dispuse să colaborăm în ipoteza în care acest vehicul politic îmi este necesar”, a spus Nicuşor Dan.

El a precizat că „o posibilă utilizare a acestui vehicul politic este ipoteza în care o alianță politică dorește să sprijine candidatură sa la Primărie și condiționează sprijinul de prezența numelui alianței pe buletinul de vot alături de numele său”.

„Printr-o alianță și cu UFL este posibil acest lucru: eu nu întru în niciunul din partidele alianței dar prin alianță extinsă cu USR pot să-mi alătur numele alianței pe buletinul de vot. Am comunicat în modul cel mai transparent această posibilitate lui Dacian Ciolos când am discutat de o posibilă susținere din partea Alianței USR PLUS, ca răspuns la obiecția că numele meu pe buletinul de vot nu ar „trage” lista de consilieri al partidelor care mă susțin și, mai departe, această posibilitate a fost comunicată organelor de conducere ale Alianței”, a mai declarat Nicuşor Dan.

„În concluzie, vorbim de o soluție tehnică la o problemă tehnică. Dacă se va pune vreodată problema de activa într-un partid, fiți siguri că va voi informa”, a concluzionat Dan.

