Întrebat într-o conferinţă de presă cum comentează informaţiile transmise de unii lideri AUR, care vorbesc şi public, dar şi în cercuri restrânse, că în situaţia în care George Simion ajunge la Palatul Cotroceni, e necesar să fie declanşate alegere anticipate, Nicușor Dan a afirmat că acest scenariu nu e oportun pentru România.

”(…)Indiferent cine câştigă preşedinţia României, nu e oportun pentru România să organizăm alegeri anticipate, pentru că suntem într-o situaţie de instabilitate de mai bine de un an, de când au început alegerile, am avut alegeri anulate, am avut preşedinte interimar, acum avem guvern interimar, alegeri anticipate înseamnă din nou câteva luni de instabilitate”, a precizat Nicuşor Dan.

El a menţionat că „România are un Parlament care mai are trei ani şi jumătate de mandat şi preşedintele trebuie să colaboreze cu acest parlament pentru a da o formulă guvernamentală”.

În primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurat pe 4 mai, candidatul AUR, George Simion, a ieșit pe locul 1 cu peste 3,8 milioane de voturi, procentul său fiind 40,96%.

Nicuşor Dan a obţinut 20,99% din voturi, iar Crin Antonescu (PSD-PNL-UDMR) 20,07%. Victor Ponta a ieșit pe locul 4, cu 13,04%. Prin urmare, George Simion și Nicușor Dan se vor înfrunta în turul 2 al alegerilor prezidenţiale din 18 mai.



Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion"!

