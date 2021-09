„Eu, când am venit în administraţia asta, am preluat nişte proiecte care sunt utile, dar care nu rezolvă problema de ansamblu a oraşului. Pasajul de la Doamna Ghica rezolvă intersecţia, dar nu rezolvă traficul din Bucureşti. Când ai multitudinea asta de probleme, când ai un bolnav la terapie intensivă, încerci să îl ţii în viaţă, mai mult decât încerci să îl cosmetizezi. Cam ăsta este rezumatul acestor 11 luni”, a declarat Nicușor Dan.

„Iarna asta o să fie puțin mai bine ca iarna trecută. Am făcut la timp toate reviziile și pe ceea ce înseamnă producție, și pe ceea ce înseamnă reparații de avarii în această vară. Asta nu înseamnă că această rețea, care are 50 de ani, nu o să crape în iarna asta, din păcate. O să crape, și atunci când o să crape locuitorii nu or să aibă apă caldă, căldură, o zi, o zi jumătate, cât durează reparația”, a spus Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei s-a arătat optimist că, până la finalul mandatului său, municipiul București va intra într-o stare de normalitate.

„Deja iarna următoare o să fie mult mai bine. Și la sfârșitul mandatului meu o să fie mult, mult mai bine, pentru că sunt destul de optimist că o să reușim să reunim Termoenergetica, transportul, care e la noi, cu ELCEN, care este la Ministerul Energiei. Sunt optimist că vom scoate ELCEN-ul din insolvență, că o să putem să accesăm bani europeni”, a afirmat Nicușor Dan.

De asemenea, Nicuşor Dan a promis că peste doi ani parcurile administrate de Primăria Generală vor arăta „aşa cum trebuie să arate un parc”.

Primarul general al Capitalei a arătat că administraţia locală a avut conturile blocate, din cauza datoriilor, din august 2020 până în primăvara 2021 şi că angajaţii primăriei au făcut un „efort uriaş” pentru a nu ajunge în situaţia în care să nu poată plăti combustibilul pentru transportul public sau în care primăria să nu poată face investiţiile asumate pentru Euro 2020.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Studiul care contrazice o teorie apărută la începutul pandemiei: Fumătorii sunt cu 80% mai predispuși la internare din cauza COVID

Ministrul sănătății: Vârful valului 4 va fi la mijlocul lui octombrie. Se poate ajunge până la 20.000 de cazuri pe zi

Slovenia suspendă temporar vaccinarea anti-COVID cu serul Johnson & Johnson

PARTENERI - GSP.RO Celebru în anii 2000, dezvăluie cât de rușinat s-a simțit când a ajuns „sărac”: „Mâncam paste cu varză 7 zile din 7”. A ajuns chiar să cerșească mâncare de la prieteni

Playtech.ro Monica Pop aruncă bomba. De ce a explodat, de fapt, numărul cazurilor de Covid-19: „Omul trebuie să știe lucrurile astea”

Observatornews.ro Casa miracol din La Palma, curtea și viile au fost distruse de lavă până la urmă: ”Suntem devastați. Am pierdut totul”

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2021. Balanțele vor avea ocazia să privească cu alți ochi, mai detașați, anumite probleme neînțelese

Știrileprotv.ro SUA, în pragul unei catastrofe fără precedent. Ar fi pentru prima dată în istorie când se întâmplă asta

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Tymbark CarboMix