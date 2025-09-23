„Românii au traversat crize pe care nu ei le-au provocat”

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înţeleg nemulţumirile legitime ale celor care au fost nevoiţi, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare şi suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat preşedintele României.

În cadrul întâlnirii, ministrul Finanţelor a prezentat cele mai recente date privind execuţia bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare. Indicatorii economici arată o evoluţie pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare, fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice.

„Preşedintele României a reafirmat sprijinul instituţiei prezidenţiale pentru reformele esenţiale în toate domeniile sociale, reforme aşteptate de cetăţeni şi asumate de actuala majoritate parlamentară. Coaliţia de guvernare îşi va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, se arată în comunicatul transmis de Administraţia Prezidenţială. 

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, unul dintre vectorii de comunicare ai partidului condus interimar de Sorin Grindeanu, a declarat luni, 22 septembrie, că nu este nicio problemă dacă premierul Ilie Bolojan își va da demisia în funcție de ce va decide CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților.

El a fost întrebat la Parlament dacă această coaliţie poate continua şi fără Ilie Bolojan premier. „Eu cred că da. Eu cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”, a spus Daniel Zamfir, potrivit news.ro.

El a adăugat că, în cazul demisiei, normal ar fi ca un alt membru PNL să preia funcția de premier, ca să se respecte acordul coaliției.

Nu este prima dată când Bolojan este contestat vehement din PSD, partid de coaliție. Săptămâna trecută, Lia Olguța Vasilescu, primarul din Craiova și vicepreședinte PSD, a spus că dacă Bolojan vrea să plece coaliția poate pune un nou premier în câteva zile.



Teodore-Adrian Negoiță, artistul care transformă icoanele și lingurile de lemn în povești vii ale satului românesc: „Am pictat pe pietre, pe coajă de ou sau pe scoarță de copac"
Reportaj
Știri România 19:00
Teodore-Adrian Negoiță, artistul care transformă icoanele și lingurile de lemn în povești vii ale satului românesc: „Am pictat pe pietre, pe coajă de ou sau pe scoarță de copac”
Cum se formează Guvernul în Republica Moldova - rolul parlamentului și rolul președintelui  
Știri România 18:36
Cum se formează Guvernul în Republica Moldova – rolul parlamentului și rolul președintelui  
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:11
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
„Asia Express", 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Stiri Mondene 17:10
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Politic

Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: „Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare"
Politică 18:26
Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: „Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare”
Reacția Dianei Șoșoacă după ce a fost acuzată de 11 infracțiuni
Politică 17:12
Reacția Dianei Șoșoacă după ce a fost acuzată de 11 infracțiuni
