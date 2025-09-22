El a fost întrebat la Parlament dacă această coaliţie poate continua şi fără Ilie Bolojan premier. „Eu cred că da. Eu cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”, a spus Daniel Zamfir, potrivit news.ro.

El a adăugat că, în cazul demisiei, normal ar fi ca un alt membru PNL să preia funcția de premier, ca să se respecte acordul coaliției.

Senatorul PSD a mai fost întrebat în ce măsură afectează concedierea a 13.000 de persoane angajate în administraţia publică locală, decizie luată de Guvernul Bolojan. „Concedierile sau restructurarea, mai degrabă, trebuie să fie una bazată pe criterii de competenţă. Trebuie, pe scurt, să plece oamenii leneşi şi ineficienţi şi să rămână cei care, într-adevăr, îşi fac treaba. Dar concedierea colectivă, repet, nu cred că este o soluţie”, a răspuns Zamfir.

Nu este prima dată când Bolojan este contestat vehement din PSD, partid de coaliție. Săptămâna trecută, Lia Olguța Vasilescu, primarul din Craiova și vicepreședinte PSD, a spus că dacă Bolojan vrea să plece coaliția poate pune un nou premier în câteva zile.

Libertatea a scris că premierul Ilie Bolojan poate pleca de la Palatul Victoria în funcție de rezultatul a două teste politice majore: concedierile pregătite în administrația publică și decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților.

În privința primului test, Ilie Bolojan este pus sub presiune după ce a lăsat de înțeles că dacă nu trece reforma administrației publice, adică o concediere a aproximativ 13.000 de bugetari din teritoriu, va pleca.

În privința CCR, Curtea Constituțională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care schimbă condițiile de pensionare ale judecătorilor și procurorilor. Premierul Ilie Bolojan, aflat în funcție din 23 iunie, a amenințat cu demisia dacă legea va pica la CCR.

