Cine ar desemna un înlocuitor dacă Ilie Bolojan își dă demisia

Întrebată, la Digi24, dacă există cineva în momentul acesta în coaliție care să fie gata să preia rolul de premier, în cazul în care Ilie Bolojan ar demisiona, Lia Olguța Vasilescu a spus că va fi numită o persoană, în funcție de protocolul semnat de coaliție.

„Noi nu vrem să aruncăm România în criză. Noi nu vrem să plece Ilie Bolojan, vrem doar să găsim mai multă flexibilitate, pe niște lucruri care sunt de bun simț, până la urmă, și pe care ne dorim să le facem bine. Dacă totuși domnul Ilie Bolojan va alege să-și dea demisia, nu va fi nicio criză în coaliție, pentru că este un protocol semnat. Un an și jumătate este PNL cel care desemnează primul-ministru. Deci PNL va fi invitat ca să-și desemneze imediat un prim-ministru care să își asume responsabilitatea guvernării. Deci, nu văd nicio criză politică”, a precizat, vineri, primarul din Craiova.

Ea a mai adăugat că acest lucru se poate face în câteva zile. „Guvernul se poate face imediat. De fapt, guvernul rămâne același, doar prim-ministrul se schimbă. Procedurile pot să dureze 3 zile, 5 zile”, a spus ea.

Primărița din Craiova a reiterat că nu dorește să fie schimbat Ilie Bolojan din funcție.

Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală
Recomandări
Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală

„Noi nu am vrut în niciun caz să schimbăm primul ministru – sau nu ne propunem chestiunea asta. Noi ne propunem totuși să se țină cont într-o coaliție și de părerea noastră, și de competența noastră, dacă vreți. Iar ceea ce am spus acum, să știți că sunt păreri inclusiv ale unor primari PNL de mari municipii, persoane foarte importante în partid, care înțeleg perfect ceea ce cerem noi, care înțeleg perfect că-i apărăm și pe ei, dar care probabil nu au curajul să spună acest lucru, în propriul partid”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

PSD nu acceptă varianta concedierii a 10% din funcționarii primăriilor

Ea a precizat că PSD nu acceptă varianta concedierii a 10% din funcționarii primăriilor și a insistat pentru reducerea cheltuielilor fără a se da oameni afară. Premierul Ilie Bolojan nu este de acord, însă, cu această variantă.

„Nu e în regulă ce face domnul Bolojan. Mai multă flexibilitate, este într-o coaliție în care trebuie să înțeleagă că partidul care are aproape jumătate din numărul de parlamentari din coaliție este PSD”, a spus Olguța Vasilescu.

Ea susține că politica este „arta compromisului” și că politicienii nu trebuie să aibă „rol mesianic”.

„Domnul Bolojan ne-a anunțat că dacă nu se face așa cum vrea dumnealui, își dă demisia. N-o să facă, așa cum a spus cel puțin până acum, că putem să ajungem la o înțelegere și modificările noastre pe acest pachet de lege să fie acceptate, să se ajungă la același rezultat, dar pe cu totul alte căi, prin cu totul altă modalități. Noi, politicienii, trebuie să fim cu picioarele înfipte în pământ. Nu trebuie să avem rolul ăsta mesianic, nu se poate fără noi, numai noi le știm pe toate. Nu, politica este arta compromisului. Și până la urmă, ce ne interesează? Să iasă ceva bun din toată povestea asta, atât cât se poate. Păi și de ce nu facem treaba asta”, a cotinuat ea.

Frații Tate acuză că un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în reședința lor din România. Unde erau cei doi și ce spune Poliția Ilfov

 6 comentarii
Comentarii (6)
Avatar comentarii

my_name 19.09.2025, 19:29

Cică-l vor prim ministru pe Stănescu ...psd-iștii !! ... :))

Avatar comentarii

ctintiri 19.09.2025, 19:38

.... o maaaare valoare PSD ........................

Avatar comentarii

Demradulescu 19.09.2025, 19:44

Bolojan are dreptate să dea afară funcționarii din primării,dar nu 10% ,ci minim 15%,pentru că peste tot sunt angajate amantele primarilor și celor din conducerea primăriei,frații lor,cumnați,nepoți ,cumetrii,nu-l înghit pe Bolojan ,dar are dreptate.

Alte știri

Monden

Promo
Politic

