Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, în cadrul declaraţiilor comune cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Constanţa, că România îşi doreşte ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră. În plus, România poate să prin contribuie la reconstrucţia Ucrainei, Portul Constanţa, care este cel mai mare port la Marea Neagră şi Dunărea care îl conectează cu Vestul Europei, oferind o modalitate ieftină de transport, care va fi foarte utilă.

”Trăim o perioada complicată cu o presiune din partea rusă şi atunci solidaritatea europeană este importantă şi faţă de această ameninţare am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de a colabora, în sensul ăsta”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, el arătând că au discutat despre componenta SAFE, în care România a propus deja nişte proiecte printre care Baza Kogălniceanu şi Portul Constanţa.

Şeful statului a arătat că Programul SAFE o să fie şi o oportunitate de dezvoltare a industriei româneşti de apărare pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România şi de asemenea o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară cât şi zona civilă.

Președeintele Dan subliniat că suntem pe Flancul Estic al Europei, cea mai apropiată zonă de Rusia, unde provocările sunt majore, și la Marea Neagră, vitală pentru România și Europa. Începând cu 2027, România va începe extracția de gaz în zonă, contribuind astfel la securitatea energetică europeană. Marea Neagră reprezintă și cea mai directă legătură între Europa și Asia Centrală, iar consolidarea acestei rute este esențială pentru regiune.

Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care dorim să o implementăm cât mai curând, vizând localizarea hub-ului european de securitate la Constanța, a spus președintele. Totodată, România, prin poziția sa geografică și prin infrastructura de transport, precum portul Constanța și Dunărea, poate contribui substanțial la reconstrucția Ucrainei, oferind rute eficiente și ieftine de transport. Mulțumim pentru sprijinul continuu oferit României în aceste eforturi.

Ursula von der Leyen: „Rezistaţi în faţa intimidărilor care sunt parte din jocurile Moscovei”

Ursula von der Leyen a afirmat că România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa şi a combătut cu succes încercări de manipulare. Ea a declarat că ţara noastră rezistă în faţa intimidărilor care fac parte din jocul Moscovei şi a lăudat România pentru sprijinul oferit Republicii Moldova, potrivit News.ro.

„Vă mulţumesc foarte mult pentru primirea călduroasă aici în România şi vă mulţumesc sincer pentru vizita impresionantă la portul militar din Constanţa şi Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră şi mai mult ca oricând România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO”, a declarat Ursula von der Leyen.

„Dragă Nicușor…”

Ea a precizat că România a combătut cu succes încercări de manipulare şi rezistă în faţa intimidărilor care sunt parte din jocul Moscovei. 

„Dragă Nicuşor, este o plăcere să mă aflu în România pentru prima dată de la inaugurarea mandatului tău. În ultima lună România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa, în instituţiile sale. Aţi combătut încercări de dezinformare cu succes, încercări de manipulare. Sunteţi puternici şi oferiţi un sprijin ferm pentru Moldova. Rezistaţi în faţa intimidărilor care sunt parte din jocurile Moscovei, dar asta nu face decât ca rezilienţa noastră să fie mai puternică. Şi ştim, ai vorbit şi despre situaţia de securitate, ne trebuie o creştere în investiţiile de apărare”, a afirmat preşedintele Comisiei Europene.

Șefa Comisiei Europene a fost primită de preşedintele Nicuşor Dan la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu

Președintele Nicușor Dan a întâmpinat-o luni, 1 septembrie, pe Ursula von der Leyen, aflată în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele care se învecinează cu Rusia, Belarus și Marea Neagră. Ea a vizitat Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Bulgaria și Lituania, urmând să își încheie călătoria în România.

Șefa Comisiei Europene a fost primită de preşedintele Nicuşor Dan la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Cei doi oficiali s-au urcat apoi la bordul unui elicopter IAR 330 PUMA, care i-a adus la Portul Constanța.

“Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”, a scris președintele, într-o postare pe Facebook însoțită de mai multe fotografii în care șeful statul și șefa Comisiei Europene se află la bordul elicopterului.

Importanța geostrategică a Portului Constanța

„Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei. Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră”, a mai precizat șeful statului.

„Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness 2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”, a mai adăugat el.

De asemenea, șefa Comisiei a postat un clip cu principalele momente din vizita sa la Constanța, înainte de conferința de presă comună.

„Vă mulțumesc că m-ați primit în portul militar și baza aeriană Constanța. România contribuie la menținerea siguranței Europei în apele și aerul Mării Negre”, a scrie ea pe X.

Un livrator Glovo știe pe ce a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
Analiză
Știri România 18:46
Un livrator Glovo știe pe ce a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
Libertatea a fost partener strategic la cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, Big Little Festival
Știri România 18:02
Libertatea a fost partener strategic la cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, Big Little Festival
Guvernul Bolojan îşi asumă la această oră răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației: „Iau în calcul să respect ce am stabilit”
LiveText
Politică 19:05
Guvernul Bolojan îşi asumă la această oră răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației: „Iau în calcul să respect ce am stabilit”
Nicuşor Dan își dorește ca Hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Politică 18:48
Nicuşor Dan își dorește ca Hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
