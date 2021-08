Muncitori lucreaza la inlocuirea unor tevi ale RADET in timp ce Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan (nu se afla in imagine), sustine o conferinta de presa privind modernizarea mai multor segmente din reteaua de termoficare a orasului, marti 9 februarie 2021, in cartierul Ferentari din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO