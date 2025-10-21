„Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuție: Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova”, a comunicat Palatul Cotroceni.

Cu o seară înainte, Nicușor Dan va merge la cina de lucru organizată de Președintele Consiliului European, António Costa, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, „în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt”.

De asemenea, cu ocazia Consiliului European, va avea loc și Summitul Euro, într-un format extins. Acolo se va discuta despre situația economică a Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și pe euro digital.