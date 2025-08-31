Nicuşor Dan: Poate n-ar fi rău să copiem Marea Dictare Naţională. Am putea să începem cu clasa politică

Republica Moldova, un exemplu pentru modul în care a apărat limba română

„Aţi oferit lumii un exemplu prin lupta pe care aţi dus-o de-a lungul timpului, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi identitate”, a spus Nicuşor Dan la manifestarea dedicată Zilei Limbii Române.

„Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Mulţumesc, doamna preşedinte, pentru invitaţie. Ştiţi că, din 2011, această zi este celebrată şi în România, în mod oficial. Poate n-ar fi rău să copiem şi ideea Marea Dictare Naţională. Am putea să începem cu clasa politică, de exemplu”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că moldovenii reprezintă un exemplu prin modul în care au apărat limba română.

„Eu am considerat mereu limba română un dat: m-am născut şi am crescut vorbind-o, am făcut şcoala în română. Dumneavoastră, în schimb, aţi arătat lumii întregi, prin eforturile şi rezistenţa voastră, că această limbă şi identitate merită apărate.

Şi acum sunteţi din nou un exemplu, prin modul în care apăraţi democraţia în faţa presiunilor venite din aceeaşi direcţie ca în trecut, demonstrând că sunteţi mai europeni decât mulţi dintre europeni şi că locul vostru este în Uniunea Europeană”, a adăugat Nicușor Dan.

România și Republica Moldova împărtăşesc aceleaşi valori

El a reiterat sprijinul României pentru Republica Moldova: „Limba română este mai mult decât identitate – este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România şi Republica Moldova împărtăşesc aceleaşi valori şi au nevoie una de cealaltă.

„Este datoria noastră să ne sprijinim reciproc, pentru ca ambele ţări să aibă un viitor strălucit în lumea pe care o construim împreună. Din partea mea şi a României, aveţi toată prietenia şi deschiderea pentru consolidarea acestor legături”, a conchis Nicușor Dan.

Cu ocazia Zilei Limbii Române, Nicușor Dan a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova. El a fost primit de preşedintele Maia Sandu la Reşedinţa de Stat şi a participat la evenimentul „Marea Dictare Naţională” din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Ulterior, a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu din Străşeni şi a participat la concertul dedicat acestei zile la Casa de Cultură din localitate.

