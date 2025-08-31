Programul vizitei include participarea la „Marea Dictare Naţională” în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Nicuşor Dan va deschide evenimentul cu o alocuţiune.

În continuare, preşedintele va depune flori la bustul lui Mihai Eminescu din Străşeni. Ulterior, va lua parte la un concert dedicat Zilei Limbii Române la Casa de Cultură locală.

Vizita oficială vine la scurt timp după o vacanţă recentă a preşedintelui Nicușor Dan în Republica Moldova. Pe perioada acelei şederi, Dan „a făcut plimbări în natură şi a participat la festivaluri alături de Maia Sandu”.

Sărbătorită pe 31 august, Ziua Limbii Române marchează importanţa limbii române ca element de identitate culturală. Evenimentele organizate subliniază unitatea lingvistică între România şi Republica Moldova.

