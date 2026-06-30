Nicușor Dan așteaptă soluția din partea partidelor

Nicușor Dan a început declarațiile asigurându-i pe cetățeni că „statul român funcționează, instituțiile funcționează, avem un guvern care are niște limitări constituționale, dar statul funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a completa aceste lipsuri. Există acord politic pe deficit, PNRR, SAFE, OCDE. Pentru PNRR așteptăm de la Guvern care să fie calendarul și în funcție de asta să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie o discuție pe proiectele de legi. Aici suntem.

Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știu, cât mai curând și îmi doresc ca partidele să se vadă și să discute pentru a forma o majoritate.”

Președintele a vorbit și despre cazul dronei care a explodat la Constanța la începutul lunii iunie. „Pe drona navală, există un raport preliminar și o listă cu toate întrebările de la instituții care au fost înaintate către partea ucraineană. Progresul față de acum 2-3 săptămâni este că există linie directă pe tipul acesta de evenimente, astfel încât să nu se treacă prin mai mulți decidenți.”

„Nu înțeleg încă de ce nu a trecut guvernul Tomac”

Întrebat despre cerința sa principală față de partide pentru a propune un nou premier desemnat, Nicușor Dan a răspuns: „În situația în care suntem, după 2 luni fără guvern, nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fie siguri că vor vota. Ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să existe un acord. Problema este dacă există o majoritate care să susțină un guvern, și în momentul ăsta nu există acea majoritate. (Voi ajuta partidele) în măsura în care îmi solicită ajutorul. Eu nu înțeleg încă de ce nu a trecut guvernul Tomac. Aștept partidele să vină cu soluția de majoritate. Cred că și așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.”

Nicușor Dan a explicat și de ce a întârziat să anunțe un nou premier desemnat: „Spre deosebire de situațiile anterioare în care era o așteptare rezonabilă că guvernul trece, acum este o certitudine că nu trece. Nu vreau să facem un exercițiu de hai să ne jucăm de-a primul ministru.”

Întrebat dacă are vreo vină pentru criza politică actuală din România, Nicușor Dan a răspuns: „Evident. Toată lumea a greșit. Noi am plecat acum un an cu soluția cea mai bună pentru România, acest guvern de 4 partide plus minorități și într-un an de zile fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția să reziste.”

Răspuns pentru critici: „Consider că eu am dreptate”

Președintele a tratat și subiectul criticilor pe care le primește pe Facebook de la susținătorii săi și oamenii care l-au votat la alegerile prezidențiale: „Sunt un om rațional, și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Pentru că altfel, instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce zic susținătorii. Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.”

Președintele a mai subliniat și că vrea să evite scenariul alegerilor anticipate, pentru că nu ar aduce nicio schimbare fundamentală în Parlament. ”Mi-aș dori să evităm scenariul alegerilor anticipate, pentru că nu va aduce schimbări fundamentale de majorități. Ne-am găsi în același blocaj în care suntem azi și în plus, am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile.”

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