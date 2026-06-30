Mesajul de la Cotroceni

În termeni de respectare a Constituției, actorul politic la care se uită toți și așteaptă un semnal este Nicușor Dan. Președintele României poate în absolut orice moment să vină cu decretul de numire a unui prim-ministru. Nu trebuie să i se prezinte formal vreo garanție a existenței unei majorități. Însă deși are toate cărțile, mesajul de la Cotroceni e clar: „Nu se va grăbi acum cu desemnarea”.

În momentul de față are loc o „temporizare” privind decizia, dacă tot nu a putut fi bifat scenariul în care până la finalul sesiunii parlamentare era trecut Guvernul. De azi de la prânz, Parlamentul a intrat în vacanță pentru două luni. Însă oricând poate fi convocată o sesiune extraordinară, dacă există un motiv întemeiat: învestire de guvern sau adoptarea unor legi-cheie.

Potrivit informațiilor Libertatea, președintele va mai avea în perioada următoare întâlniri cu liderii partidelor, pentru a tatona terenul pentru noua majoritate. Dinspre Cotroceni începe să fie îndulcit și tonul în ceea ce îl privește pe Bolojan. După supărarea de vineri seară, când Nicușor Dan a avut și un mesaj dur pe social media, de data aceasta încep să fie recunoscute informațiile că Ilie Bolojan flexibilizase mandatul referitor la votarea unui Guvern Grindeanu, dar erau cerute garanții serioase, printr-un acord politic scris, în care erau trecute detalii referitoare la deficitul bugetar, priorități, precum și aspecte care țin de dinamica actorilor implicați.

Însă discuția s-a împotmolit în orgolii, precum și cerința PSD să fie complet autonom. „Nu poți să fii complet autonom, când tu vii să ne ceri voturile nouă, dar și partenerilor”, a precizat un liberal de la vârful partidului. Așa că negocierile, dacă vor fi reluate, vor avea inclusiv un acord politic semnat.

Perioadă de respiro și răcire de tensiunii

Kelemen Hunor, președintele UDMR, este primul care a verbalizat faptul că e nevoie de timp pentru a se ajunge la soluție potrivită. Iar șeful Uniunii a dat ca termen sfârșitul lunii iulie pentru a fi votat un nou guvern.

„Cred că după 2-3 săptămâni, până la finalul lunii iulie să găsim o soluție. În continuare cred că e nevoie de un guvern majoritar, dacă nu se poate vechea coaliție, poate un guvern PSD-PNL-UDMR cum a mai fost, cu miniștri propuși de partide și majoritate simplă cel puțin până anul viitor”, a afirmat Kelemen Hunor, care a subliniat că „trebuie să scădem temperatura declarațiilor, dacă nu vrem să aruncăm țara în aer”.

Propunerea lui Kelemen se potrivește cu alte poziționări. Potrivit informațiilor Libertatea, la ședința de grup parlamentar de ieri a PSD, Marian Neacșu (fost vicepremier) le-a zis că pe termen scurt nu se vede încă învestirea, dar să fie gata oricând de convocarea lor.

De asemenea, surse de la vârful PSD au precizat că e nevoie de o perioadă de o săptămână sau două de „detensionare”, apoi se va reveni la masa discuțiilor. În cazul PNL, aleșii își văd de vacanță, dar sunt gata să revină dacă au motiv și dacă le este lor convenabil, după cum a precizat o sursă de la vârful formațiunii.

Afluxul de concedii

Mai multe surse parlamentare au precizat că la nivel de legislativ e greu să aduni lumea pentru vot, pentru că a venit perioada de concedii și pentru ei. Iar potrivit acestora sunt două mari perioade în care aleșii preferă să plece. Prima perioada, începutul lunii iulie, când unii și-au programat concediul exact pe ideea că e imediat după sesiunea parlamentară. Cea de-a două perioadă, începutul lunii august până de sărbătoarea Sfintei Marii.

Tradițional, sesiuni extraordinare vara au mai fost mai ales în a doua parte a lunii august, însă la nevoie și a doua jumătate a lunii iulie.

Cine mai guvernează

Deși este demis, Guvernul Bolojan poate administra treburile curente ale țării. România a mai depășit o perioadă de interimat lung. E vorba de perioada Boc din intervalul 13 octombrie – 23 decembrie 2009. Chiar dacă Parlamentul e în vacanță, în cazul în care sunt lucruri foarte importante, imediat poate fi convocat de cei din conducerea Camerei sau a Senatului. Toate acestea țin de negocierile între partide, la fel cum ține și construirea unei majorități pentru a învesti un nou cabinet.

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