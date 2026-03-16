Nicușor Dan spune că Guvernul și OMV vor colabora ca să nu explodeze prețul la carburanți

Neptun Deep este o investiție de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României și va reduce dependența de importuri, a transmis Administrația Prezidențială. Practic, Neptun Deep va dubla producția de gaze a României.

Imagine din timpul discuțiilor de la Cotroceni

„Am discutat, desigur, și despre situația actuală a pieței energetice, chiar dacă întâlnirea fusese stabilită înainte de izbucnirea războiului din Iran. Reprezentanții OMV Petrom mi-au prezentat o informare detaliată despre evoluțiile pe termen scurt și mediu, precum și despre scenariile pe care le iau în calcul”, a transmis Nicușor Dan.

De asemenea, s-a discutat și tema prețurilor la combustibili, în contextul în care prețul la carburanți ar putea ajunge 10 lei/litru din cauza războiului din Orientul Mijlociu. „Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânse cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra prețurilor la energie”, a precizat șeful statului.

Președinția a mai transmis că închiderea Strâmtorii Hormuz creează dificultăți pentru toate statele importatoare de petrol și combustibili, inclusiv pentru țara noastră. „România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern”, se mai arată în comunicat.

Și premierul Ilie Bolojan s-a văzut cu delegația OMV, la Palatul Victoria

Discuțiile de la sediul Guvernului „au vizat strategia de dezvoltare a OMV Petrom pentru perioada următoare, cu un buget de investiții record de 9,4 miliarde de lei în acest an”, a transmis Executivul.

Un alt subiect discutat între premierul Ilie Bolojan și delegația OMV a fost creșterea prețurilor la carburanți în contextul războiului declanșat de Israel și SUA contra Iranului pe 28 februarie.

„Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul analizează toate scenariile în funcție de evoluția situației și a punctat rolul Petrom ca ancoră pe piața carburanților din România”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

