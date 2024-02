„Am un mare respect pentru simpatizanţii PNL, aşa cum am pentru simpatizanţii USR, Forţa Dreptei, PMP. Sunt oameni de dreapta, care au votat schimbarea în Bucureşti după 12 ani de jaf, falimente şi lucru de mântuială. Am încrederea că ei vor şti să discearnă, pentru că în Bucureşti, din 90 încoace, se luptă dreapta cu PSD. Sunt alegeri într-un singur tur, iar când sunt alegeri într-un singur tur sunt doi candidaţi care contează şi eu am încredere, speranţă că publicul de dreapta va vota împotriva PSD”, a spus Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă, preluat de Agerpres.

El a adăugat că mandatul său a fost superior celui precedent, al Gabrielei Firea.

„Nu se compară această administraţie de trei ani, din care un an am plătit datorii, cu ce s-a întâmplat în ultimii 12 ani. PSD a dus STB în pragul falimentului. PSD, votând bugetul, a dus Primăria în incapacitate de plată. Deci, e un partid care nu are simţul banilor publici”, a susţinut edilul.

În contextul în care PNL i-a retras sprijinul politic, Nicuşor Dan a spus că deocamdată nu a întâmpinat probleme referitoare la susţinerea din Consiliul General, adică până acum și-a trecut proiectele.

„O să discut cu PNL, să vedem cum văd ei colaborarea viitoare. Bineînţeles că, înainte de şedinţa de Consiliu, o să discutăm cu toate grupurile să vedem ce trece şi ce nu trece”, a mai afirmat edilul.

Nicușor Dan nu vrea comasarea alegerilor

Nicuşor Dan a precizat însă că nu este de acord cu comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, dorită de PNL.

„Respectul pentru acest drept înseamnă şi un drept de a fi informat cu alegerile care urmează să aibă loc. Noi deja avem o problemă cu media, nu vreau să o dezvolt, avem o problemă cu transmiterea mesajului de către forţele politice către cetăţeni, iar comasarea a două alegeri cu subiecte total diferite nu face decât să sporească deficitul de informare”, a menţionat primarul general.

„Dacă alegerile vor fi în iunie, campania electorală va începe în secunda în care se va anunţa noul calendar şi atunci primarii vor fi evaluaţi pentru, practic, trei ani de mandat, nu trei ani şi jumătate”, a mai punctat Nicuşor Dan.

Patru tipuri de alegeri sunt programate în acest an. Primele sunt alegerile europarlamentare, programate pe 9 iunie, apoi alegerile locale, alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale.

Liberalii au așteptat un an și jumătate să-i retragă sprijinul lui Nicușor Dan

PNL Bucureşti a votat pe 1 februarie, în unanimitate, retragerea sprijinului politic acordat primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, liberalii susținând că, deși edilul a fost sprijinit în ultimii 4 ani, rezultatele sale nu au corespuns aşteptărilor.

Libertatea a anunțat în premieră încă din septembrie 2022, citând surse politice, că liderii PNL vor să îi retragă sprijinul politic lui Nicuşor Dan, nemulțumiți de situația din Capitală.

În decembrie 2022, președintele liberalilor, Nicolae Ciucă, pe atunci și premier, a spus că Bucureştiul este un oraş blocat și fără perspective, iar managementul lui Nicușor Dan, pe care nu l-a numit, este unul cu probleme „şi cu o foarte complicată constelaţie de conflicte politice”.

Pe 1 februarie 2023, la cererea lui Ciucă, PNL Bucureşti, condus atunci de Ciprian Ciucu, a anunţat că îi cere primarului general rezolvarea a 10 indicatori, în 6 luni, pentru ca PNL să îi menţină sprijinul politic. Termenul evaluării a expirat pe 1 august 2023, când organizația București era condusă interimar de Hubert Thuma.

Ministrul energiei, Sebastian Burduja, a fost numit pe 20 noiembrie 2023 preşedinte interimar al PNL Bucureşti în locul lui Hubert Thuma. Potrivit cutumei liberalilor, cine conduce PNL București este și candidatul pentru PMB.

Pe 1 februarie, Burduja a spus că, atunci când a preluat conducerea conducerea filialei Bucureşti, şi-a asumat şi candidatura la fotoliul de primar general al Capitalei, dar nu a precizat concret dacă el va fi candidatul PNL pentru alegerile locale din această toamnă.

