„Nu am spus asta public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică. Știți că am fost în izolare în luna mai pentru că fiica mea a fost infectată. Ulterior m-am infectat şi eu. Deci am avut coronavirus. O să mă vaccinez după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat Nicușor Dan în conferință de presă, într-un răspuns la întrebarea Libertatea.

În luna aprilie, edilul a anunțat pe Facebook că intră în izolare timp de două săptămâni, după ce fiica sa de 4 ani s-a infectat cu coronavirus. Testul îi ieșise atunci negativ.

