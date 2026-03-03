Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a lui Mihai Dimian în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, la Palatul Cotroceni.

După 3 luni, Educația are ministru

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a domnului Mihai Dimian, ministru al educaţiei şi cercetării. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Luni seară, surse din PNL au declarat pentru Libertatea că Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, este numele propus de partid pentru funcția de ministru al Educației.

PNL este partidul care trebuie să propună un ministru al Educației pentru că așa prevede înțelegerea din coaliția cu PSD, USR și UDMR, semnată în iunie 2025. Mai precis, în Guvernul Bolojan sunt 16 ministere, dintre care 6 aparțin PSD, 4 aparțin PNL, 4 aparțin USR şi 2 aparțin UDMR. Printre cele 4 ministere care aparțin liberalilor se numără și Educația, alături de Finanțe, Proiecte Europene și Ministerul de Interne.

Marți, Guvernul a anunţat că premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintelui României, Nicuşor Dan, propunerea de numire a domnului Mihai Dimian în funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării.

Ministerul Educației a rămas fără ministru după ce Daniel David și-a dat demisia pe 22 decembrie 2025.

De la jumătatea lunii ianuarie, timp de 45 de zile, premierul Ilie Bolojan a condus interimar instituția pentru că nu a găsit un înlocuitor.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian are 51 de ani, nu este membru în partid, și este licenţiat în matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1993-1997) şi în fizică, tot la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1997-2001).

De asemenea, are un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA (2001-2005).

Rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al acestei unităţi de învăţământ activitatea de cercetare ştiinţifică.

Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, S.U.A, precizează Executivul.