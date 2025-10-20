Nicușor Dan ar vrea un al doilea mandat pentru a continua reformele economice în România

Nicușor Dan ar vrea să candideze pentru al doilea mandat

Nicușor Dan, președintele României, și-a exprimat intenția de a candida pentru un al doilea mandat, în timpul unui interviu acordat la Antena 1. Deși consideră că este devreme pentru o decizie definitivă, președintele spune că știe că este nevoie de timp pentru reformele făcute în politică.

„E devreme, dar în principiu îmi doresc, da. Pentru că am înțeles de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a afirmat președintele Nicușor Dan, în timpul interviului.

Ce spune președintele Nicușor Dan despre dezvoltarea economică a României

Președintele a subliniat necesitatea dezvoltării unei viziuni economice clare pentru țară. El a menționat domeniile în care România are potențial de creștere, precum tehnologia, IT-ul, inteligența artificială și biotehnologia.

Nicușor Dan a evidențiat și importanța industriilor tradiționale, cum ar fi cea extractivă, chimică și militară.

„România trebuie să-și dezvolte o viziune economică. România trebuie să învețe care sunt zonele în care este competitivă”, a explicat președintele, adăugând că exploatarea gazelor din Marea Neagră, care va începe în doi ani, reprezintă o oportunitate semnificativă pentru economie.

Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Recomandări
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Nicușor Dan respinge ideea demisiei premierului Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan a respins categoric ideea demisiei premierului în urma deciziei CCR privind reforma pensiilor magistraților. În interviul acordat Antena 1, șeful statului a subliniat că această chestiune nu este suficient de importantă pentru a determina demisia unui guvern.

Nicușor Dan a explicat complexitatea interpretării legilor, menționând că textul legal nu poate acoperi toate situațiile din viața reală. Totodată, Nicușor Dan a anunțat că va fi elaborat un nou proiect legislativ privind pensiile magistraților.

„Dreptul e o știință respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situații care apare în viața reală, textul de lege este interpretabil”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a subliniat spune că există interpretări diferite ale legii, atât din partea guvernului, cât și a judecătorilor. El a menționat că unii judecători au fost de acord cu interpretarea guvernului, în timp ce alții au avut o opinie contrară.

Șeful statului a abordat și problema avizului necesar în procesul legislativ. El a precizat că, deși legea prevede necesitatea unui aviz, nu specifică un termen pentru obținerea acestuia. „Constituția nu spune în cât timp trebuie să vină avizul ăsta… iar judecătorii se raportează strict la Constituție”, a explicat președintele.

Alte știri

Dan Negru, despre sărăcia extremă, după explozia din Rahova: „Sunt oameni care trăiesc o lună întreagă cu cât costă un prânz de afaceri în Primăverii”
Știri România 23:11
Dan Negru, despre sărăcia extremă, după explozia din Rahova: „Sunt oameni care trăiesc o lună întreagă cu cât costă un prânz de afaceri în Primăverii”
Unde a ajuns miliardul de euro de la UE, destinat dezvoltării Deltei Dunării. Parchetul European a depus un nou rechizitoriu
Știri România 22:09
Unde a ajuns miliardul de euro de la UE, destinat dezvoltării Deltei Dunării. Parchetul European a depus un nou rechizitoriu
Monden

Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Stiri Mondene 17:15
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Politic

Nicușor Dan ar vrea un al doilea mandat pentru a continua reformele economice în România
Politică 23:12
Nicușor Dan ar vrea un al doilea mandat pentru a continua reformele economice în România
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Politică 22:07
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
