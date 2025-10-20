Nicușor Dan ar vrea un al doilea mandat pentru a continua reformele economice în România

Nicușor Dan ar vrea să candideze pentru al doilea mandat

Nicușor Dan, președintele României, și-a exprimat intenția de a candida pentru un al doilea mandat, în timpul unui interviu acordat la Antena 1. Deși consideră că este devreme pentru o decizie definitivă, președintele spune că știe că este nevoie de timp pentru reformele făcute în politică.

„E devreme, dar în principiu îmi doresc, da. Pentru că am înțeles de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a afirmat președintele Nicușor Dan, în timpul interviului.

Ce spune președintele Nicușor Dan despre dezvoltarea economică a României

Președintele a subliniat necesitatea dezvoltării unei viziuni economice clare pentru țară. El a menționat domeniile în care România are potențial de creștere, precum tehnologia, IT-ul, inteligența artificială și biotehnologia.

Nicușor Dan a evidențiat și importanța industriilor tradiționale, cum ar fi cea extractivă, chimică și militară.

„România trebuie să-și dezvolte o viziune economică. România trebuie să învețe care sunt zonele în care este competitivă”, a explicat președintele, adăugând că exploatarea gazelor din Marea Neagră, care va începe în doi ani, reprezintă o oportunitate semnificativă pentru economie.

Nicușor Dan respinge ideea demisiei premierului Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan a respins categoric ideea demisiei premierului în urma deciziei CCR privind reforma pensiilor magistraților. În interviul acordat Antena 1, șeful statului a subliniat că această chestiune nu este suficient de importantă pentru a determina demisia unui guvern.

Nicușor Dan a explicat complexitatea interpretării legilor, menționând că textul legal nu poate acoperi toate situațiile din viața reală. Totodată, Nicușor Dan a anunțat că va fi elaborat un nou proiect legislativ privind pensiile magistraților.

„Dreptul e o știință respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situații care apare în viața reală, textul de lege este interpretabil”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a subliniat spune că există interpretări diferite ale legii, atât din partea guvernului, cât și a judecătorilor. El a menționat că unii judecători au fost de acord cu interpretarea guvernului, în timp ce alții au avut o opinie contrară.

Șeful statului a abordat și problema avizului necesar în procesul legislativ. El a precizat că, deși legea prevede necesitatea unui aviz, nu specifică un termen pentru obținerea acestuia. „Constituția nu spune în cât timp trebuie să vină avizul ăsta… iar judecătorii se raportează strict la Constituție”, a explicat președintele.

