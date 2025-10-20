Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.
„Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a adăugat el.
Curtea Constituțională a decis luni, 20 octombrie, după două amânări, că legea Guvernului Bolojan care taie pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională, așa cum a scris Libertatea ziua precedentă, citând surse politice și din CCR.
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a fost judecător raportor, lucru dezvăluit de Libertatea încă de luna trecută, iar scorul la vot a fost 5-4.
Pe scurt, reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 1 septembrie, prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, așa cum este acum.
Amintim că premierul Ilie Bolojan, aflat în funcție din 23 iunie, a spus încă din august că, dacă legea pică la CCR, „Guvernul nu mai are legitimitate”, afirmații repetate ulterior.
Toni2 20.10.2025, 17:41
Ccr ar trebui dizolvată și creata o curte noua cu judecători integri care sa nu își bată joc de legile țării votând-usi legi pentru păstrarea privilegiilor lor nedrepte, nemerităate, abuzive și ticăloase, nu ar trebui că cc sa poate sa blocheze legi care privesc privilegiile magistraților și a celor de la ccr niste îmbuibați care se cred deasupra tuturor categoriilor sociale ceea ce este sfidător la adresa populației acestei țări, cum e posibil că această ccr sa comită cu nerușinare aceste abuzuri ticăloase iar parlamentul guvernul să nu poată să-i oblige sa respecte bunul simț, moralitatea și legile, trebuie ca parlamentul să scoată legea privind pensiile speciale nesimțite, neavenite, ticăloase fara sa mai ajungă ka ccr, nu se poate că acei judecători de la ccr sa-și bata joc de o țară întreagă prin abuzul comis astăzi de păstrare a privilegiilor enorme ticăloase, nemeritate și abuzive ale unor categorii sicio- profesionale.
diss1958 20.10.2025, 18:04
Puteți să o modificați de 1000 de ori tot degeaba.Casta magistraților a pus măna pe România și face absolut tot ce vrea fără ca autoritățile să poată interveni.Pe magistrați nu îi interesează decăt pensiile și salariile nesimțit de mari raportate la activitatea depusă, să iasă la pensie la 50 de ani și cănd vor să blocheze toată justiția care și așa e vai de ea.Dl.Bolojan a eșuat lamentabil fiind lucrat din interior de imbecilii de la psd.
teufelmann 20.10.2025, 18:08
Doar n-a crezut cineva că corb la corb scoate ochii.
