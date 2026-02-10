Ce este pardoseala SPC

Aceste pardoseli vinilice cu miez rigid oferă o rezistență superioară la uzură și umiditate, fiind ideale pentru orice tip de spațiu, inclusiv pentru încăperile cu încălzire prin podea.

SPC (Stone Plastic Composite – compozitul din piatră și plastic), este fabricat dintr-un amestec de calcar și polimeri PVC primari. Această combinație creează un miez subțire, stabil și extrem de durabil, capabil să imite fidel lemnul, piatra sau betonul.

Structura sa unică permite rezistența la sarcini mari, fără a compromite aspectul estetic al pardoselii.

Rezistența la apă a SPC, un avantaj cheie

Una dintre cele mai importante caracteristici ale pardoselilor SPC este impermeabilitatea completă. Spre deosebire de laminat, care se umflă în contact cu apa, sau de vinilul cu miez fibros, SPC nu absoarbe umezeala și își menține stabilitatea dimensională chiar și în condiții de variații de temperatură. Acest lucru le face ideale pentru băi, bucătării sau subsoluri.

De asemenea, compatibilitatea cu sistemele de încălzire prin pardoseală elimină necesitatea rosturilor de dilatare suplimentare.

Montaj simplu și eficiență economică

Datorită sistemului de îmbinare prin clic și a suportului integrat, instalarea pardoselilor SPC este rapidă și nu necesită adezivi.

Pardoselile se montează la uscat, reducând astfel costurile și timpul necesar pregătirii suprafeței, notează un articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International. În plus, toleranța la denivelările minore ale pardoselii contribuie la o adaptabilitate sporită.

Pardoseala SPC este făcută dintr-un amestec de pudră de calcar natural (aproximativ 60-70%), policlorură de vinil (PVC) și stabilizatori. Sursa foto: Shutterstock.

Durabilitate și întreținere ușoară pentru SPC

Pardoselile SPC respectă cele mai înalte standarde europene de rezistență la uzură, fiind potrivite atât pentru spații rezidențiale, cât și comerciale. Straturile de protecție cu particule ceramice sau acoperirile poliuretanice previn zgârieturile și abraziunea, iar structura densă reduce zgomotul produs la mers. În plus, sunt ușor de întreținut, având o suprafață rezistentă la pete și substanțe chimice.

Investiție pe termen lung

Deși prețul inițial al pardoselilor SPC este mai ridicat decât al laminatului ieftin, costurile totale sunt mai mici pe termen lung datorită durabilității și cerințelor de întreținere reduse. Pardoselile SPC sunt tot mai apreciate ca o investiție pe termen lung, cu o durată de viață de câteva decenii.

